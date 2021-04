So lebt die Gruppierung der Toldot Aharon

Am Berg Meron im Norden Israels sind bei einer Massenpanik mindestens 44 Menschen gestorben und dutzende weitere verletzt worden. Die Menschen fanden sich am Berg Meron ein, um dort gemeinsam den jüdischen Feiertag Lag Ba’omer zu begehen.

Wer sind die Menschen, die sich an der Pilgerstätte versammelten? Die Jerusalem Post schreibt, dass es sich bei den meisten Toten und Verletzten um Angehörige der strenggläubigen jüdischen Glaubensgemeinschaft Toldot Aharon handelt. Diese gehört zu den strenggläubigsten und religiös striktesten jüdischen Gruppierungen.

Die Angehörigen von Toldot Aharon leben inmitten Jerusalems, wo sie sich von der säkularen Welt abschotten. Kleider, Bräuche, Freizeit – alles ist bei Angehörigen von Toldot Aharon bis ins Detail an den religiösen Kodex gebunden und geregelt. Alle männlichen Angehörigen der Gemeinschaft müssen einen Vertrag unterzeichnen, der sie und ihre Familie an die Regeln und Praktiken von Toldot Aharon bindet. Dabei ist vor allem das Buch «Sefer Takkanot ve-Hadrachot» wichtig, was übersetzt «Das Buch der Vorschriften und Empfehlungen» bedeutet.

«Mitglieder von Toldot Aharon sehen sich selbst weniger als eigenständige Personen, sondern eher als eine einzige organische Gesamtheit», sagt Shlomo Guzmen-Carmeli, der an der israelischen Bar-Ilan Universität am Institut für Soziologie und Anthropologie forscht. «Niemand von ihnen würde je auch nur daran denken, Außenstehende in Angelegenheiten der Gemeinde zu involvieren.»

Terrible morning in #israel after a stampede at Meron. Worshippers were crushed to death. Many questions to ask the organizers and the authorities but for the moment we mourn the dead and we pray for the injured pic.twitter.com/RVPIPizZND