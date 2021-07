US-​​Militärs befürchteten Coup von Trump

Noch bevor das Buch «I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Finale Year» (etwa: Nur ich kann es richten: Donald J. Trumps katastrophales letztes Jahr) der beiden «Washington Post»-Reporter Carol Leonnig und Philip Rucker auf den Markt kommt, erregen Auszüge daraus die Gemüter in den USA.

Demnach soll US-Generalstabschef Mark Milley in den letzten Monaten von Trumps Präsidentschaft einen Putschversuch Trumps zum Machterhalt für möglich gehalten haben. Auch Tage vor der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar befürchtete er Umstände wie vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland.

Militärchefs erwogen Gegenmaßnahmen

«Das ist ein Reichstag-Moment», «der Gospel des Führers», habe Generalstabschef Milley demnach zu Vertrauten gesagt. «Einen Coup wird er (Trump) nicht schaffen.» Bis heute behauptet Trump nach seiner Niederlage bei der Präsidentenwahl fälschlicherweise, bei den Wahlen sei betrogen worden. Mit seinen Bemerkungen zog Milley Parallelen zum Reichstagsbrand. Die Nationalsozialisten hatten ein durch Brandstiftung verursachtes Feuer im deutschen Parlament 1933 genutzt, um ihre Diktatur zu festigen.

Milley habe mit Vertrauten bereits Gegenmaßnahmen besprochen, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf das Buch. So habe er mit anderen Militärchefs erwogen, dass einer nach dem anderen zurücktreten würde, sollten sie Befehle von Trump erhalten, die sie als illegal oder gefährlich beurteilten.

«Sagt einfach, wir haben gewonnen»

Höchst unterhaltsam liest sich auch, was in der Wahlnacht und den Tagen nach den Präsidentschaftswahlen geschah. Trump hatte schon eine Siegesparty organisiert. Zunächst habe er diese in einem seiner Hotels abhalten wollen, was wegen der Corona-Bestimmungen aber nicht ging. Deshalb verlegte er die Party, zu der er 400 Leute einlud, ins Weiße Haus, das als Bundeseigentum nicht der lokalen Gesetzgebung untersteht.

Als sich schließlich abzeichnete, dass Trump verlieren würde und selbst sein Haussender Fox Joe Biden als Sieger ausrief, sei Trump ausgerastet. Sein Anwalt und Berater Rudy Giuliani habe derweil vorgeschlagen, vor die Presse zu treten und sich selbst als Sieger auszurufen. «Sagt einfach, dass wir gewonnen haben», habe Giuliani mehrfach gesagt und damit andere Berater fuchsteufelswild gemacht.

«Vom größten Kraut überhaupt erzogen»

In seinem letzten Jahr habe Trump während eines Treffens im Oval Office zur Zukunft der Nato auch rundheraus gesagt, was er von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel hält, nämlich: «Diese Bitch Merkel» und «ich kenne die fucking Krauts» – wobei Krauts in den USA als Schimpfwort für Deutsche gebraucht wird.

«Ich wurde vom größten Kraut überhaupt erzogen», so Trump weiter und meinte damit seinen Vater. Trump verweist gerne auf seine deutschen Wurzeln, nachdem er zunächst jahrelang behauptet hat, aus Schweden zu stammen. Das tat bereits Trumps deutschstämmiger Vater, weil er in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg antideutsche Ressentiments fürchtete, die seinem Geschäft schaden könnten.

Es überrascht allerdings wenig, dass der US-Präsident hinter verschlossenen Türen schlecht über die Kanzlerin sprach. Die Beziehung der beiden war nicht gerade gut – was sich bei Treffen der beiden ausgezeichnet an Mimik und Körpersprache ablesen ließ.

Legendär ist auch der verweigerte Handschlag:

«Es ist wichtig zu verstehen, wie Trump regierte»

Auf «CNN» wurden die als «explosiv» bezeichneten Auszüge gleich von mehreren Korrespondenten und Korrespondentinnen besprochen. Gerade die Episode rund um die Befürchtungen der Top-Generale wegen eines möglichen Coups und die Wortwahl von Generalstabschef Milley lasse tief blicken, so der Tenor.

«Dass ein US-General einen Vergleich mit Nazideutschland macht, zeigt mir, wie ernst die Situation gewesen sein muss», so die legendäre White-House-Korrespondentin Barbara Starr von CNN. «Milley muss auf persönlicher und professioneller Ebene extrem beunruhigt gewesen sein.»

Die Runde stimmte mit Maggie Haberman von der «New York Times» überein: «Donald Trumps Einfluss auf die Politik und die Republikanische Partei ist auch jetzt riesig. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie er regierte, erst recht, wenn wir an die Wahlen 2024 denken».

(L'essentiel/gux)