So knapp entkamen Romney und Schumer dem Mob

Während der Erstürmung des US-Kapitols hat ein Polizist den prominenten republikanischen Senator Mitt Romney einem Video zufolge in letzter Minute vor einem Zusammenstoß mit den Eindringlingen bewahrt. Die Ankläger im Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump zeigten am Mittwoch entsprechende Aufnahmen von Überwachungskameras von dem Zwischenfall am 6. Januar.

Die zuvor unveröffentlichten Aufnahmen zeigten, wie Polizist Eugene Goodmann durch einen Korridor des Kapitols lief und den entgegenkommenden Senator warnte. Romney kehrte daraufhin sofort um und lief los. Romney ist als prominenter Kritiker Trumps bekannt. Es ist nicht abzusehen, was bei einer Begegnung des Senators mit den wütenden Anhängern Trumps hätte passieren können. Er habe geweint, als er ein Video von Kapitolpolizist Eugene Goodman gesehen habe, sagte Mitt Romney am Mittwoch. Das Video sei unheimlich erschütternd und emotional gewesen, so Romney.

Der Polizist Goodman war bereits bekannt, weil er sich an anderer Stelle alleine einem Mob an Eindringlingen entgegengestellt hatte. Er provozierte die Eindringlinge, um sie von einer offenen Tür der Senatskammer wegzulocken. Bei der Vereidigung von US-Präsident Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris am 20. Januar wurde Goodman daher die Ehre zuteil, die Vizepräsidentin zu eskortieren. Es gibt im Kongress zudem Pläne, ihn mit einer Auszeichnung zu ehren.

Auch Schumer und Pence in Gefahr

Der demokratische Abgeordnete Eric Swalwell, einer der Ankläger im Impeachment-Verfahren gegen Trump, präsentierte zudem ein Video, in dem eine weitere brenzlige Situation zu sehen war. Die Aufnahmen zeigten, wie der damalige Minderheitsführer des Senats, Chuck Schumer, und seine Sicherheitsleute plötzlich kehrt machen mussten, um sich vor den Eindringlingen im Kapitol zu retten.

Die Ankläger präsentierten auch ein Video, das zeigt, wie der damalige Vizepräsident Mike Pence offenbar gerade noch rechtzeitig aus der Kammer des Senats in Sicherheit gebracht wurde. Die Randalierer kamen den Angaben der Anklage zufolge bis zu 30 Meter an Pence heran. Der Kapitolpolizist Eugene Goodman half, den Mob von dem Bereich wegzulocken, wo Pence sich versteckte. Diese skandierten unter anderem: «Hängt Mike Pence!» – Anklägerin Plaskett schlussfolgerte: «Man kann hören, wie der Mob den Tod des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten fordert.»

Pelosi an geheimen Ort gebracht

Auch die Top-Demokratin Nancy Pelosi war bei der Belagerung des Kapitols womöglich in Lebensgefahr. Kapitolpolizisten hätten sie aus dem Gebäude geholt und von der gesamten Kongressanlage weggebracht – an einen geheimen Ort anderswo, schilderte Stacey Plaskett. Wenn die Randalierer Pelosi gefunden hätten, dann hätten sie sie getötet, sagte Plaskett. Einige hätten öffentlich erklärt, sie verletzen oder töten zu wollen.

Trumps Ankläger aus dem Repräsentantenhaus spielten eine Audioaufnahme ab, in der Pelosis in einem Raum verbarrikadierte Mitarbeiter um Hilfe flüstern. Zudem zeigten sie Bilder von dem gewalttätigen Mob, der versucht, Pelosis Bürotür zu durchbrechen.

Trump-Anhänger hatten am 6. Januar das US-Kapitol gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps Amtsnachfolger Joe Biden zu zertifizieren. Am Rande der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor bei einer Kundgebung mit der Behauptung aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei.

