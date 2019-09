Macht Greta Thunberg jetzt Death-​​Metal?

Was ist los mit Greta Thunberg? Auf Twitter schrieb die 16-jährige Klimaaktivistin: «Ich habe genug von diesem Klimazeugs... Von jetzt an werde ich nur noch Death-Metal machen!!» Dazu teilte sie am Samstag das Video eines Fans.

Darin ist die berühmte Rede der jungen Aktivistin am Klimagipfel in New York in brachialer Metal-Version zu hören – inklusive ihres gebrüllten «Wie könnt ihr es wagen!».

I have moved on from this climate thing... From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2019

Erst kürzlich hielt die junge Aktivisitn am Klimagipfel in New York eine emotionale Rede vor den Vereinten Nationen.

Darin warf sie den versammelten Staats- und Regierungschefs wütend «Verrat» an ihrer Generation vor. «Sie lassen uns im Stich», rief sie aus. Thunberg warf der internationalen Politik vor, die drohende Klimakatastrophe nach wie vor zu verharmlosen und an die «Märchen von ewigem Wachstum» zu glauben.

(L'essentiel/mon)