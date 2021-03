UN-​​Sicherheitsrat fordert Stopp des Putsches

Der Weltsicherheitsrat hat Myanmars Militärmachthaber einstimmig zu einer Rückkehr zur Demokratie aufgerufen. In einer Stellungnahme appellierten alle 15 Mitglieder des höchsten Uno-Gremiums am Mittwoch an die Putschisten, Zurückhaltung zu beweisen – Gewalt gegen friedliche Protestierende verurteilten sie.

Die aktuelle Sicherheitsratsvorsitzende, US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield, verkündete die Einigung auf die Erklärung bei einer kurzen virtuellen Sitzung. Demnach stimmte auch Myanmars freundlich gesinnter Nachbar China der Stellungnahme zu, die hierarchisch zwar unter einer Resolution steht, aber dennoch Teil des offiziellen Protokolls ist.

Die von Großbritannien entworfene Stellungnahme fordert die sofortige Freilassung von Regierungsmitgliedern einschließlich De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und Präsident Win Myint. Sie sind seit dem Militärputsch am 1. Februar inhaftiert. Außerdem wird in der Erklärung Myanmars demokratischer Wandel der vergangenen Jahre unterstützt.

Sanktionen gegen Kinder von Juntachef

Chinas Uno-Botschafter Zhang Jun sagte, nun sei die Zeit für Deeskalation, Diplomatie und Dialog. Thomas-Greenfield sagte, die USA würden in breiter Koalition mit internationalen Partnern weiter daran arbeiten, dass die Verantwortlichen für den Putsch sowie für die Gewalt zur Rechenschaft gezogen würden.

Quasi parallel dazu teilten die USA in Washington mit, Sanktionen gegen zwei Familienmitglieder von Militärchef Min Aung Hlaing zu verhängen. Neben den zwei erwachsenen Kindern des Generals werden sechs ihrer Geschäfte ins Visier genommen. Verhängt wurden die Strafmaßnahmen über das US-Finanzministerium. Außenminister Antony Blinken sagte, den Chefs der Militärjunta dürfe nicht weiter erlaubt werden, Vorteile vom Regime abzuschöpfen, das nach Gewalt greife und die Demokratie stärker in den «Würgegriff» nehme.

Der Putsch vom 1. Februar legte Myanmars seit mehreren Jahren laufende, international unterstützte Fortschritte hin zu Demokratie auf Eis. Das Land hatte zuvor fünf Jahrzehnte unter Militärherrschaft und in internationaler Isolation erlebt. Seit der Machtergreifung des Militärs sind laut Quellen des US-Außenministeriums mindestens 53 Menschen bei Protesten gegen die Junta getötet worden. Mehr als 1700 Menschen sind nach Angaben der US-Regierung in Myanmar festgenommen worden.

Indien und Vietnam gegen erste Fassung

Die abgesegnete Uno-Stellungnahme ist schwächer formuliert als die erste britische Fassung, die «etwaige Maßnahmen unter der Uno-Charta» – also Sanktionen – angedroht hätte, «sollte sich die Situation weiter verschlechtern». Einwände gegen die erste Version seien von China, Russland, Indien und Vietnam eingebracht worden, sagten Uno-Diplomaten. Indien und Vietnam sind nichtständige Mitglieder des Sicherheitsrats.

Die Erklärung war die erste des Sicherheitsrats zu Myanmar seit 2017. Damals kritisierte das Gremium das harte Durchgreifen des Militärs gegen die muslimische Minderheit der Rohingya. Im Bundesstaat Rakhine kam es zu Maßenvergewaltigungen und Tötungen, Dörfer wurden niedergebrannt. Mehr als 700.000 Rohingya flohen ins Nachbarland Bangladesch.

(L'essentiel/DPA/chk)