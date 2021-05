AP-​​Journalist hatte 10 Minuten Zeit zu fliehen

Die Schreie meiner Kollegen wecken mich. Mein Herz klopft, meine Gedanken rasen. Was ist los? Gab es Verletzte auf den Straßen von Gaza-Stadt? Oder Schlimmeres? Es ist Samstag 13.55 Uhr. Ich hatte mich im oberen Stockwerk des zweigeschossigen Penthouses hingelegt, das seit 2006 als Büro der Nachrichtenagentur AP in Gaza diente.

AP-Journalist

Fares Akram

Fares Akram ist seit 2014 als Korrespondent in Gaza für die internationale Nachrichtenagentur AP stationiert. Zuvor arbeitete er 5 Jahre lang als Reporter für «The New York Times». Bis 2010 war er als Berater für den NGO «Human Rights Watch» tätig. An der Islamischen Universität in Gaza-Stadt hat er Journalismus studiert. Er hat eine Tochter, die mit Akrams Schwester und seiner Ehefrau in Kanada lebt.

Das war nichts Ungewöhnliches in letzter Zeit: Seit Beginn der Kämpfe in diesem Monat habe ich oft bis zum frühen Nachmittag im Büro geschlafen und dann die Nacht durchgearbeitet. Ich renne nach unten und sehe, wie die Kollegen Helme aufsetzen und Schutzwesten überstreifen. Sie rufen «Evakuierung! Evakuierung!» Für lange Erklärungen bleibt keine Zeit.

Noch 10 Minuten bis zum Beschuss

Wie ich später erfahre, haben die israelischen Streitkräfte entschieden, unser Gebäude zu zerstören und uns kurz zuvor eine Warnung zukommen lassen. Schon drei Mal diese Woche hatten sie Gebäude ins Visier genommen und die Bewohner und Nutzer teils nur wenige Minuten zuvor zum Verlassen des Hauses aufgefordert. Nun bekomme ich zu hören: Du hast noch zehn Minuten.

Was muss ich mitnehmen? Ich schnappe mir mein Laptop und ein paar andere elektronische Teile. Was noch? Ich blicke auf den Arbeitsplatz, den ich seit neun Jahren genutzt habe – voller Erinnerungsstücke an Freunde, Familie und Kollegen. Ich suche eine Handvoll davon aus: ein Teller mit einem Foto meiner Familie; eine Kaffeetasse, die mir meine Tochter geschenkt hatte, die jetzt mit ihrer Schwester und meiner Frau in Kanada in Sicherheit lebt. Eine Urkunde für fünf Jahre Betriebszugehörigkeit bei AP.

«Ich setze den Helm auf und renne los.»

Ich wende mich ab. Dann drehe ich mich noch einmal um zu diesem Ort, der zu meinem zweiten Zuhause geworden ist. Ich weiß, dass es vielleicht das letzte Mal ist. Das ist um kurz nach 14 Uhr. Ich schaue mich um, ich bin der Letzte im Büro. Ich setze den Helm auf und renne los.

Während ich aus dem Gebäude fliehe, tickt die Uhr in meinem Kopf betäubend laut. Ich renne die Treppen hinunter, in die Garage im Keller. Und merke plötzlich: Mein Auto ist das einzige dort. Alle anderen sind schon weggebracht worden. Ich werfe meine Sachen hinten ins Auto, springe hinein und fahre los.

Als ich das Gefühl habe, ich sei weit genug weg, halte ich an und steige aus. Dort, wo ich einen guten Blick auf unser Gebäude habe. Ganz in der Nähe sehe ich meine Kollegen. Auch sie schauen hin, warten, was passieren wird.

Keine Zeit mehr

Nicht weit weg telefoniert unser Vermieter mit dem israelischen Offizier, der ihn zur Evakuierung des Gebäudes aufgefordert hatte. Der Vermieter fleht ihn an, uns mehr Zeit zu geben. Die Antwort ist nein, das sei nicht möglich. Stattdessen bekommt er die Anweisung, zurück ins Gebäude zu gehen, um sicherzustellen, dass keine Personen mehr darin sind. Er habe zehn Minuten Zeit und solle sich besser beeilen.

Ich bete, dass es vielleicht, vielleicht doch nicht passieren wird. Ich denke an die Familien, die unter uns und über den Büros der unteren Stockwerke leben. Oder gelebt haben? Was werden sie tun? Wo sollen sie hin?

Andere Journalisten versammeln sich um uns, in sicherer Entfernung vom Haus, aber mit gutem Blick. Meine Video-Kollegen halten mit der Kamera darauf. Dann, in schneller Folge über acht Minuten hinweg, kommen mehrere kleine Drohnen-Angriffe, dann drei mächtige Schläge aus F-16-Kampfflugzeugen.

Erst sieht es so aus, als ob Schichten von etwas zusammenfallen. Ich muss an eine Schüssel voller Kartoffelchips denken, in die man mit der Faust hineinschlägt. Dann hüllen Rauch und Staub alles ein. Und das Haus, das für manche Zuhause, für andere Büro und für mich beides war, verschwindet unter einem Leichentuch aus Staub. In meiner Tasche spüre ich den Schlüssel für ein Zimmer, das es nicht mehr gibt.

«Es gibt keine Sicherheit in Gaza»

Rund 400 Meter entfernt stehen wir und versuchen zu fassen, was geschehen ist. Der zuerst weiße Rauch ist von dicken schwarzen Rauchwolken verdrängt worden, als alles komplett zusammenstürzte. Ich denke an Hunderte Aufzeichnungen und Erinnerungsstücke, die unwiederbringlich verloren sind. Darunter der 20 Jahre alte Kassettenrekorder, den ich als junger Journalist genutzt hatte. Hätte ich nur eine Stunde Zeit gehabt, hätte ich alles mitnehmen können.

Es ist schrecklich. Doch inmitten all der Traurigkeit ist auch Dankbarkeit: So weit ich weiß, ist niemand verletzt, weder von den Kolleginnen und Kollegen noch sonst irgendjemand. Das bestätigt sich in den folgenden Stunden, als immer mehr Informationen durchsickern.

Es gibt keine Sicherheit in Gaza. Erst am Freitag hatte ein israelischer Luftangriff den Hof meiner Familie im Norden des Gazastreifens zerstört. Und jetzt liegt mein Büro in Gaza-Stadt in Trümmern – der Ort, von dem ich dachte, er würde nicht zur Zielscheibe, weil sowohl AP als auch Al-Dschasira ihre Büros in den oberen Stockwerken hatten.

Mindestens 181 Opfer im Gazastreifen

Viele Einwohnerinnen und Einwohner des Gazastreifens haben aber weit Schlimmeres durchgemacht. Mindestens 181 von uns wurden seit Montag getötet, dem Tag, an dem die Hamas begann, Hunderte Raketen auf Israel abzufeuern, das den Gazastreifen dann mit Luftangriffen überzog. In Israel wurden acht Menschen getötet, darunter ein Mann, der am Samstag in Ramat Gan, einem Vorort von Tel Aviv, von einer Rakete getroffen wurde.

Ich frage mich, wie lange ich noch stehenbleiben und auf das zerstörte Gebäude schauen soll. Der Journalist in mir wird wieder wach. Das Haus ist weg und wird nicht wiederkommen, aber gleichzeitig passieren andere Dinge um mich herum, von denen die Welt erfahren sollte. Der Instinkt setzt sich durch, über die Geschehnisse, auch über all die Gewalt und Traurigkeit in meiner Heimat zu berichten, über die Menschen, die hier leben.

Also blicke ich noch ein paar Momente auf den verlorenen Ort, der mein Leben geprägt hat. Dann beginne ich, den Alptraum hinter mir zu lassen und sage mir: Bleib dran, über alles zu berichten.

