Mike Pompeo macht nicht Station in Luxemburg

Kurz bevor die Trump-Administration aus dem Amt scheidet, stattet US-Außenminister Mike Pompeo diese Woche noch Belgien einen Besuch ab - nicht aber Luxemburg. Dies erklärten luxemburgische Diplomaten gegenüber L'essentiel.

Ein Besuch im Großherzogtum war jedoch erst nach einem Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel geplant, berichtete die New York Times. Eine offizielle Ankündigung sollte in den nächsten Tagen folgen. Doch Äußerungen von Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, der Donald Trump als «Brandstifter der Demokratie» bezeichnete, hätten Mike Pompeo davon abgehalten, auch im Großherzogtum Station zu machen.

Eine offizielle amerikanische Quelle bestätigte, dass das Programm von Mike Pompeo «reduziert wurde und dem folgen würde, was im Internet angekündigt wird». Letztere erwähnt jedoch nur den belgischen Zwischenstopp.

(jg/L'essentiel)