Andrew Cuomo kündigt Rücktritt an

Andrew Cuomo tritt in 2 Wochen als Gouverneur von New York zurück. Das verkündete er am Dienstagabend (MEZ) bei einer Pressekonferenz. Cuomo reagiert damit auf die massiven Vorwürfe der sexuellen Belästigung, denen er sich in den letzten Wochen und Monaten ausgesetzt sah.

Zuletzt war der Druck auf den 63-Jährigen gestiegen. Auch US-Präsident Joe Biden hatte Cuomo zum Rücktritt aufgefordert.

Er kam damit am Dienstag vermutlich einem Amtsenthebungsverfahren zuvor, dessen Einleitung sich im Parlament des Staates New York abzeichnete. Cuomo hat einem offiziellen Untersuchungsergebnis zufolge mindestens elf Frauen sexuell belästigt und in seiner Behörde eine Arbeitsatmosphäre «voller Furcht und Einschüchterung» geschaffen. Als erste Frau in der Geschichte des Staates New York übernimmt seine bisherige Stellvertreterin Kathy Hochul das Gouverneursamt.

(L'essentiel/Lucas Orellano)