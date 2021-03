Kambodscha meldet ersten Corona-​​Todesfall

Kambodscha hat am Donnerstag erstmals offiziell einen Todesfall in Verbindung mit Covid-19 vermeldet. Ein 50 Jahre alter Mann, der am 27. Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sei in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Phnom Penh gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das Opfer sei in der Hafenstadt Sihanoukville als Fahrer eines Chinesen beschäftigt gewesen, der ebenfalls mit dem Virus infiziert sei.

Beide Fälle stehen in Zusammenhang mit dem bisher größten Corona-Ausbruch in dem südostasiatischen Land seit Beginn der Pandemie. Kambodscha kam bisher sehr glimpflich durch die Krise. Mehr als die Hälfte der knapp 1200 registrierten Fälle soll aber nun mit dem Ausbruch vom Februar in Zusammenhang stehen. Dieser geht den Behörden zufolge auf vier chinesische Staatsbürger zurück, die ihre Hotelquarantäne gebrochen hatten.

Angespannte politische Lage

Die Regierung hatte vor wenigen Tagen neue Beschränkungen eingeführt. Unter anderem wurden Schulen geschlossen, größere Zusammenkünfte verboten und Homeoffice für Regierungsbeamte und Angestellte des Privatsektors angeordnet. Laut der Website Our World in Data wurden in Kambodscha in den letzten sieben Tagen durchschnittlich 0,04 Einzel-Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht (Stand: 7. März 2021). Zum Vergleich: In der Schweiz waren es im gleichen Zeitraum 0,24 Einzeldosen pro 100 Einwohner.

In der Schweiz empfiehlt der Bundesrat, auf nicht dringliche Auslandsreisen zu verzichten. Die politische Lage in Kambodscha sei angespannt, schreibt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA auf seiner Website. Die Sicherheitslage im Land könne sich sehr schnell ändern. Wiederholt führten soziale und politische Spannungen zu Demonstrationen, Streiks und gewaltsamen Auseinandersetzungen.

