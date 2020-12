«Corona wird nicht die letzte Pandemie sein»

Die aktuelle Corona-Krise ist nach Ansicht des Leiters der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nicht die letzte Pandemie. «Die Geschichte lehrt uns, dass dies nicht die letzte Pandemie sein wird, und dass Epidemien eine Tatsache des Lebens sind», sagte Ghebreyesus am Samstagabend in einer Videobotschaft. Allerdings könnten bessere Investitionen in Gesundheitssysteme, unterstützt von Regierungen und Gesellschaft, dafür sorgen, «das unsere Kinder und deren Kinder eine sicherere, widerstandsfähigere und nachhaltigere Welt erben».

I wish everyone a safe and restful holiday season. This year by staying apart to stay safe from #COVID19, we can all give the most important gifts of all: the gifts of life and health. #InThisTogetherpic.twitter.com/HlNobGujwg