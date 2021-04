Russland droht mit Zerstörung in Ostukraine

Die USA haben nach Berichten über die Verlegung russischer Truppen an die Grenze zur Ukraine scharfe Kritik an Moskau geübt. Washington sei besorgt «wegen der jüngsten Eskalation des aggressiven und provokativen Vorgehens Russlands im Osten der Ukraine», sagte US-Außenamtssprecher Ned Price am Donnerstag. Er warnte Moskau vor Versuchen, «unseren Partner Ukraine einzuschüchtern oder zu bedrohen».

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erklärt, dass Russland seine Truppenpräsenz an der Grenze zur Ukraine verstärkt habe. Moskau wolle dadurch eine «bedrohliche Atmosphäre» schaffen. Der ukrainische Militärgeheimdienst warf der russischen Armee vor, sie wolle ihre Präsenz in den von den Rebellen kontrollierten Regionen Donezk und Luhansk ausweiten.

Seit Mitte Februar nehmen Kämpfe zu

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin telefonierte nach Angaben Kiews mit seinem ukrainischen Kollegen Andrej Taran. Austin habe versichert, das Washington die Ukraine «im Falle einer eskalierenden russischen Aggression» nicht alleine lasse, teilte der ukrainische Verteidigungsminister mit.

Moskau und Kiew hatten sich in dieser Woche gegenseitig für die jüngste Zunahme der Gewalt im Ostukraine-Konflikt verantwortlich gemacht. Nach ukrainischen Angaben wurden seit Beginn des Jahres bei Angriffen prorussischer Rebellen 20 Soldaten getötet und 57 weitere verletzt.

Ukraine dauerhaft zerstören

Im Konflikt um die Ostukraine wurden bereits mehr als 13.000 Menschen getötet. Russland weist den Vorwurf zurück, es unterstütze die Rebellen militärisch. Im Juli vergangenen Jahres hatten sich die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand geeinigt. Seit Mitte Februar gibt es aber verstärkte Kampfhandlungen, die den ohnehin fragilen Waffenstillstand stetig untergraben.

Sergei Lavrov, Außenminister Russlands, droht der Ukraine unverhohlen. Jeder Versuch, in der Ostukraine einen neuen militärischen Konflikt vom Zaun zu reißen, könnte die Ukraine dauerhaft zerstören, so Lavrov. Russland argumentiert damit, dass die Truppenverschiebungen einzig und allein Russlands eigener Sicherheit dienten.

