Was Nawalny in der Strafkolonie IK-​​2 erwartet

Alexei Nawalnys Haar dürfte bereits kahl geschoren sein. Denn das ist das Erste, was mit ihm in der «Besserungskolonie Nummer 2 mit allgemeinem Regime» (IK-2) gemacht wird. Das Straflager mit mehreren hundert Insassen liegt gut 100 Kilometer östlich von Moskau bei der Stadt Pokrov. Hierher ist der 44-jährige Kreml-Kritiker für zweieinhalb Jahre verbannt worden.

Auf dem Weg vom Gefangenentransporter bis zum Eingangsgebäude sei keiner der Neuankömmlinge geschlagen worden, was die übrigen Insassen erstaunt. Gleichzeitig bekundeten Häftlinge der Strafkolonie ihren Unmut, dass Nawalny unter den Neuen sei, berichtet ein Menschenrechtsaktivist. Denn gerade prominente politische Häftlinge wie Nawalny erschwerten mit ihrer Anwesenheit oft das Leben der anderen Insassen.

«Wenn jemand etwas falsch macht – reden ohne Erlaubnis oder nicht geradeaus schauen – verprügeln die Wärter dich und die Mithäftlinge», sagt ein namentlich nicht genannter ehemaliger Verurteilter auf Gulag.net. «Die Menschen leben dort nicht, sie existieren nur.»

«Sie kommen, um ihn im Schlaf zu fotografieren»

Seit IK-2 unter neuer Leitung steht, soll die physische Gewalt im Straflager zwar abgenommen haben. Der psychische Druck aber sei von Tag eins an da, erzählt der Oppositionelle Konstantin Kotov. Bis letztes Jahr war er selbst eineinhalb Jahre in der IK-2-Strafkolonie gesessen, weil er in Moskau an Demonstrationen gegen den russischen Präsident Wladimir Putin teilgenommen hatte.

Er weiß, was Nawalny und die anderen Neuankömmlinge nach ihrer Ankunft erwartet: Während der mehrwöchigen Quarantäne werde gelernt, «wie man in einer Kolonie lebt»: Die Lagerleitung hat die totale Kontrolle über einen, man unterwirft sich komplett der Routine von sechs Uhr morgens bis zehn Uhr abends . «Du gehörst dir nicht mehr selbst: Du führst Befehle anderer Häftlinge aus, die mit der Lagerleitung kooperieren. Das dürfte auch Nawalny erwarten», so der einstige Lagerinsasse Kotov weiter.

Da von Nawalny Fluchtgefahr ausgehe, wie es offenbar in einem Bericht aus der Untersuchungshaft heißt, wird das dessen Leben in der Kolonie beeinflussen: Das heißt, dass ein Wächter ihn alle zwei Stunden aufsuchen wird. Dann muss er vor laufender Kamera seine Personalien angeben, den Gesetzesartikel, aufgrund dessen er verurteilt wurde, seit wann er in IK-2 ist und wann seine Strafe ablaufen wird. «Er wird diese Art der Kontrolle konstant zu spüren kriegen. Der Überwacher wird ihn bis zum letzten Tag in der Kolonie aufsuchen – sogar in der Nacht, um ihn im Schlaf zu fotografieren.»

Komplette Isolation und weitreichende Verweise

Dass andere Häftlingen Nawalnys Leben bedrohen würden, bezweifelt Kotov. «Vielleicht wurde er gerade deswegen in die Kolonie von Pokrov verbannt – denn hier unternehmen die Insassen nichts ohne Befehl von oben.» Nach dem Vergiftungsskandal werde man sich hüten, Nawalny körperlich zu schaden. Stattdessen «brauchen sie ihn nur komplett zu isolieren». Auch dafür biete sich das Straflager in Pokrov an, zumal hier nicht nur ein Redeverbot herrsche – Kotov selbst sprach in eineinhalb Jahren in der Kolonie nur mit zwei Insassen – sondern auch Besuche und die Kommunikation nach außen streng limitiert seien.

Ein weiterer Kontroll- und Druckmechanismus seien die Verweise, die man beim kleinsten Anlass erhalte, egal, «ob du einen Lagermitarbeiter nicht gegrüßt hast, das Bett nicht richtig gemacht oder einen Hemdknopf nicht geschlossen hast.» Bei mehreren Verweisen drohe Isolationshaft für zwei Wochen. Vor allem aber wirkten sich die Verweise auf die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung bei guter Führung aus. «Wenn du einen Verweis erhalten hast, kannst du ein Jahr lag keinen Antrag stellen.»

«Der Geist des sowjetischen Gulag-Systems»

Alles in allem, fasst ein ehemaliger Insasse der Strafkolonie es im Oktober letzten Jahres zusammen, sei die Zeit dort «die Hölle» gewesen, voller «Folter, Erpressung, Erniedrigung».

Das russische Strafsystem sei grundsätzlich nicht darauf angelegt, «die Häftlinge zu besseren Menschen zu machen, sie zu rehabilitieren und in die Gesellschaft zu reintegrieren», sagt eine Menschenrechts-Aktivistin. «Im Vordergrund steht die Bestrafung – Bestrafung mit legalisierten Foltermethoden.» Nach wie vor wehe in Russland der Geist des sowjetischen Gulag-Systems.

Der russische Präsident Putin hat sich verschiedentlich für eine Reform des Strafvollzugs stark gemacht, ohne dass dabei große Fortschritte erreicht worden wären. Das liegt auch daran, dass die russische Gefängnisbehörde FSIN als «Staat im Staat» gilt, die über die Zeit viel Macht gewonnen hat.

(L'essentiel/gux)