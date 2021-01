USA reagieren heftig auf Donald Trumps Verhalten

Nach einem brisanten Telefonat zwischen Noch-US-Präsident Donald Trump und Brad Raffensperger, gehen in den USA die Wogen hoch. Trump drängte den (republikanischen) Staatssekretär von Georgia dazu, Stimmen für ihn zu «finden», damit am Ende er in Georgia als Sieger dasteht. Raffensperger weigerte sich.

Die Reaktionen der US-Öffentlichkeit fallen hart aus. Carl Bernstein, der Journalist, dessen Bericht über die Watergate-Affäre den Rücktritt von Richard Nixon auslöste, spricht gegenüber CNN von einem «versuchten Staatsstreich». «Das ist kein Déjà-Vu», sagt er. «Das ist viel schlimmer, als was bei Watergate passiert ist.»

Journalistin Dena Grayson, die 2016 als Demokratin für den Kongress kandidierte, schreibt auf Twitter: «Das beste Beispiel für noch eine Straftat von Trump», angereichert mit dem Hashtag #TrumpHochverrat.

Blogger Steve Marmel ruft zu einem weiteren Amtsenthebungsverfahren auf, sobald der neue Kongress seinen Amtseid abgelegt hat.

The first order of business of the new congress should be a move to impeach. #TrumpTapes

Und Mark Hamill, bekannt als Luke Skywalker aus der «Star Wars»-Saga, stellt Donald Trump auf eine Stufe mit der Mafia: «Den ganzen Anruf anzuhören, ist wie eine längst verlorene Folge ‹The Sopranos› zu entdecken.»

Bei den Demokraten ist das Entsetzen groß. Senator Chris Murphy (Connecticut) schreibt auf Twitter: «Es ist ekelerregend. Er lügt und lügt und lügt, einfach so.»

I'm listening to the whole phone call right now. It's sickening. He just lies and lies and lies.



For instance, he insists that more people voted than are registered to vote in Detroit. I mean, he knows this is bonkers. He must. 670,000 people live in Detroit. 250,000 voted.