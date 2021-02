«Trump-​​Anhänger wollen Kapitol in die Luft sprengen»

Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump planen offenbar einen schweren Anschlag auf das Capitol in Washington. «Wir wissen, dass Mitglieder der Milizgruppen, die am 6. Januar das Kapitol gestürmt haben, planen, das Kapitol in die Luft zu jagen und so viele Abgeordnete wie möglich töten wollen», sagte die amtierende Chefin der Kapitol-Polizei, Yogananda Pittman, zu Mitgliedern des US-Kongresses.

Acting Chief of the Capitol Police Yogananda Pittman said that Trump supporters who launched a deadly assault on the U.S. Capitol last month have indicated they want to ‘blow up’ the building and kill members of Congress https://t.co/aMYFWe5NSx pic.twitter.com/gjzX8Uu2hi