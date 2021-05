Er ist als Lügen-​​Lukaschenko aufgeflogen

Alexander Lukaschenko verteidigt die erzwungene Landung vehement und beharrt darauf: Der Grund sei eine mutmaßliche Bombe an Bord der Ryanair-Maschine gewesen, die von Athen nach Vilnius geflogen war.

«Was hätten wir sonst tun sollen», so Lukaschenko vor dem belarussischen Parlament. Derzeit würden «Kaskaden» von Bombendrohungen gegen Menschen und Institutionen im Land eingehen. Er habe rechtmäßig gehandelt und sein Land und Volk geschützt. Und überhaupt wolle der Westen Belarus destabilisieren und zerstören.

Ein Transkript soll Lukaschenko bestätigen

Ohne weitere Erläuterung behauptete der Langzeitmachthaber: Belarus habe aus der Schweiz die Information bekommen, dass sich ein Sprengsatz an Bord des Flugzeugs befinde. Bern aber wies dies von sich. Ebenso wie die Hamas. Die Radikalislamisten dementierten eine erste Version der belarussischen Behörden, dass sie hinter der Bombendrohung steckten.

«Hamas, die Schweiz oder wer auch immer», sagte Lukaschenko sinnlaut und verwies auf ein Transkript zwischen Tower und Piloten, das das Verkehrsministerium veröffentlicht hatte, das seine Version der Dinge bestätigen sollte.

Demnach flog die Ryanair-Maschine am letzten Sonntag um 12.30 Uhr in den belarussischen Luftraum. Die Piloten wurden umgehend über ein eingegangenes Mail informiert, wonach sie eine Bombe an Bord hätten. Um 12.47 Uhr änderte das Flugzeug den Kurs und flog Minsk an. Zuvor hatte der Lotse den Piloten mehrfach geraten, in der belarussischen Hauptstadt zu landen.

Zeitlicher Ablauf falsch

Besagte Drohmail wurde aber in der Zwischenzeit der Presse zugespielt. Die Zeitangabe zeigt, dass die Nachricht erst um 12.57 Uhr beim Flughafen Minsk eingegangen war – 27 Minuten nachdem die Maschine den Luftraum Belarus’ erreicht hatte, und 24 Minuten nachdem die belarussische Flugkontrolle die Piloten erstmals informiert hatte, dass mehrere Flughäfen die Drohmail erhalten hätten.

Abgeschickt hatte die E-Mail mit Betreff «Allahu Akbar» ein «ahmed_yurlanov1988@protonmail.com», der im Namen der Soldaten der Hamas erklärte, dass die Bombe gezündet werde, sollte Israel das Bombardement im Gazastreifen nicht einstellen. Den Nachrichteninteressierten fällt auf, dass auch hier zeitlich wenig zusammen passt: Vergangenen Sonntag war der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas schon zwei Tage in Kraft.

Und dann auch noch der Name

Auch der verwendete Absendername lässt stark vermuten, dass es sich um eine fingierte E-Mail handelt. Yurlanov sei ein gängiger jüdischer Nachname, so «The Daily Beast». Ein Vertreter der echten Hamas – die auch nicht für Entführungen ziviler Flugzeuge bekannt ist – würde sich kaum so nennen.

Alles in allem bleiben Erklärungen und Versionen Lukaschenkos unglaubwürdig. «Vielleicht hat ihn die entschiedene Reaktion aus Brüssel so überrascht», kommentiert die «Sueddeutsche Zeitung», «dass ihm auf die Schnelle keine besseren Lügen mehr einfielen.»

Tatsächlich hat die EU wegen der Geschehnisse schnell Sanktionen gegen den Machtapparat in Belarus auf den Weg gebracht. Dazu gehört auch ein Flugverbot für Fluggesellschaften der früheren Sowjetrepublik. In Brüssel strebt man an, dass die geplanten Sanktionen gegen ausgewählte Wirtschaftszweige im Idealfall noch vor dem Sommer in Kraft treten.

(L'essentiel/Ann Guenter)