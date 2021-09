Am 9/11 rettete sein Frühstück ihm das Leben

Der 11. September 2011 bleibt für alle in Erinnerung – so auch für Frédéric J.. Zwanzig Jahre danach äußert der L'essentiel-Leser sich zum ersten Mal im Detail zu den Ereignissen. «Wäre ich an jenem Morgen rechtzeitig im Büro gewesen, würde ich heute ganz bestimmt nicht mehr auf dieser Welt sein», erzählt der Franzose. Der damals 21-Jährige war zu dieser Zeit nach New York ausgewandert, um in der IT-Branche Erfahrung zu gewinnen. Am 9/11 sei ihm sein Leben durch ein Frühstück gerettet worden. An diesem Dienstagmorgen hatte Frédéric J. in seiner Wohnung – ganz in der Nähe des World Trade Centers – Besuch von zwei Freunden aus Frankreich. Weil sich das Frühstück länger hinzog als geplant, entschlossen sich Frédéric und sein Mitbewohner, der übrigens gleichzeitig sein Chef war, «eine Stunde später ins Büro zu gehen».

Beide arbeiteten damals in einem sogenannten Business Center, das sich auf dem 79. Stockwerk im nördlichen Turm des World Trade Centers befand und mit anderen Unternehmen geteilt wurde. Nur etwa zehn Etagen unter dem Stockwerk, das um 8.46 Uhr von dem ersten entführten Flugzeug getroffen wurde. «Wir hörten einen großen Knall. Ich dachte zuerst, dass dieser aus einer naheliegenden Baustelle kam. Kurz darauf hörten wir die Sirenen... viele Sirenen» erzählt Frédéric. Daraufhin hätten sie das Fernsehen angeschaltet und seien auf die Gemeinschaftsterrasse mit atemberaubenden Blick auf die Twin Towers gegangen. «Wir konnten es einfach nicht glauben. Der Tower stand in Brand und die Hitze war bereits spürbar», erinnert sich der heute 40-Jährige. Zu diesem Punkt hätten alle nur an einen Unfall gedacht – eine Nachricht, die sich langsam verbreitete. Frédéric zog es zurück in die Wohnung, wo er sein Fotoapparat holte und gleichzeitig seine Eltern in Frankreich anrief. «Das Telefonat wurde aber plötzlich unterbrochen. Die zweite Maschine war gerade in den zweiten der Twin Towers geflogen», sagt er.

«Mit Flip-Flops an den Füßen und im Schlafanzug, ohne Ausweis und ohne Geld»

Von der Terrasse aus hätten Frédéric, seine Freunde und weitere Anwohner ihren Augen nicht glauben können, als sie beobachteten, wie sich der Rauch aus den beiden Towers ausbreitete. Nachdem er «etwa zehn» Fotos geschossen hatte, habe er erst das Ausmaß der Horrorszene mitbekommen, als er zusehen musste, wie Menschen aus den Fenstern in den Tod sprangen. Es sei 10 Uhr gewesen, als der erste Twin Tower vor seinen Augen in sich zusammenfiel und der Strom ausfiel. Alle hätten zu diesem Punkt das Gebäude verlassen, um sich dem in Richtung Norden strömenden «Menschenmeer» in den Straßen Manhattans anzuschließen. «Die Leute standen unter Schock, aber blieben sehr ruhig», erinnert sich Frédéric. Verblüfft habe ihn vor allem, wie schnell sich die Hilfe vom Rettungsdienst organisierte. Als der zweite Tower «wie ein Kartenhaus» in sich zusammenfiel habe Frédéric sich etwa hundert Meter entfernt in unmittelbarer Nähe des Fluss befunden, «mit Flip-Flops an den Füßen und im Schlafanzug, mit einem Fotoapparat in der Hand, aber ohne Ausweis und ohne Geld».

Seine Gedanken seien zu diesem Zeitpunkt bei denen gewesen, die an diesem Morgen rechtzeitig bei der Arbeit angekommen waren und die zu den etwa 3000 Opfern zählen mussten. Frédéric habe links und rechts bei Freunden eine Unterkunft gefunden bevor er wieder in seine Wohnung zurückkehren konnte. Sein Start-Up ging dabei allerdings unter. Im April 2002 kehrte Frédéric nach Europa zurück und ist seither nie wieder in die USA gereist. «Diese Ereignisse haben ganz bestimmt mein Leben zerstört. Auf die Frage, ob man mich als Überlebenden kennzeichnen kann, lautet die Antwort ganz deutlich: Ja. Ich habe jedoch kein Schuldgefühl, weil ich sowieso nichts daran hätte ändern können», sagt der heutige Familienvater. Seine Karriere führte ihn letztendlich nach Südfrankreich, wo er an einer Universität unterrichtet. Der leidenschaftliche Biker war übrigens Präsident der EMA (European Motorcyclists Association), die mit anderen Vereinen in Luxemburg zusammenarbeitet.

Ein Freund von ihm motivierte ihn dazu, L'essentiel seine Geschichte zu erzählen. Obwohl Frédéric generell «ohne Trauma davongekommen ist», gibt er zu, jedes Jahr, am 11. September, an sein Schicksal denken zu müssen. Die Bilder, die er an diesem Tag geschossen und seither aufbewahrt hat, teilt er nun gerne mit unseren Lesern, da seine Kinder dafür noch zu klein sind.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)