Finnen machen sich über Trump lustig

Die Zahl der Toten bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien liegt derzeit bei über 70, weit über 1000 Menschen werden noch vermisst. Am Wochenende besuchte auch Donald Trump die Brandgebiete und machte sich ein Bild von der Zerstörung. Der US-Präsident, der wiederholt die Forstwirtschaftsbehörden kritisierte, sagte auch, dass zu wenig Laub gerecht wurde.

Trump: "You gotta take care of the floors. You know the floors of the forest, very important... I was with the President of Finland... he called it a forest nation and they spent a lot of time on raking and cleaning and doing things and they don't have any problem." pic.twitter.com/cC8syQobdC— Contemptor (@TheContemptor) 17. November 2018

«Man muss sich um die Böden kümmern, die Waldböden. Sehr wichtig. Wann man sich andere Länder anschaut, was sie anders machen, dann sieht das gleich ganz anders aus», so der Trump. Als Beispiel nannte er dabei Finnland, mit dessen Präsidenten er gesprochen habe. Trump: «Er nannte sein Land eine Waldnation und man investiert dort eine Menge Zeit in Rechen und Säubern und andere Dinge und man hat dort keine Probleme.»

Eine Steilvorlage für viele Finnen, die sich daraufhin auf Twitter über den US-Präsidenten lustig machten. Einer schrieb auf Twitter: «Stimmt, nach unserem Schul-Abschluss müssen wir alle erstmal sechs Monate Laub rechen.»

Eine andere Userin meinte zu einem Bild: «Ein ganz normaler Tag im finnischen Wald.» Versehen ist der Tweet mit #RakingAmericaGreatAgain in Anlehnung an Trumps Wahlkampfspruch «Make America Great Again».

It's not all doom & gloom. Finland ???????? has had great time with #rakenews pic.twitter.com/J5BEoEywrx— BoringOld (@dildrams) 18. November 2018

Von #RakeNews sprach dieser Nutzer:

Diese Userin gönnte sich nach der Rechen-Arbeit eine Pause:

(L'essentiel/roy)