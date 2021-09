Bewaffnete entführen über 70 Schulkinder

Im westafrikanischen Nigeria gab es in den letzten Jahren immer wieder Angriffe auf Schülerinnen und Schüler. Etwa im Februar, als Bewaffnete hunderte Mädchen aus einem Internat im Norden entführten. Oder im Mai, als es eine Attacke auf eine Koranschule gab. Jetzt ist es schon wieder passiert: Bewaffnete Männer haben an einer Sekundarschule 73 Schulkinder verschleppt, im nordwestlichen Bundesstaat Zamfara. Das bestätigte der Polizeisprecher Muhammad Shehu der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend.

Die Identität und das Motiv der Täter sind noch unklar. Als Reaktion auf die Entführung schloss die Regierung des Bundesstaates alle Grund- und Sekundarschulen. Sie verhängte zudem eine Ausgangssperre.

Hinter den Taten in Nigera stecken meist islamistische Terroristengruppen wie Boko Haram oder kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen. Die Behörden im Land schätzen, dass diese Kreise seit Dezember 2020 rund 1000 Kinder entführten. Viele der Jungen und Mädchen sind bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Der spektakulärste Fall ereignete sich im Jahr 2014, als «Boko Haram» 276 Schülerinnen entführte.

(L'essentiel/DPA/mur)