Soldaten sprengen eigenen Helikopter in die Luft

Im Schutz der Nacht haben Hubschrauber US-Spezialkräfte in den Nordwesten Syriens gebracht, um mit einem «unglaublich komplexen und hochriskanten Einsatz» den Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zur Strecke zu bringen. So schilderte ein ranghoher Vertreter der US-Regierung am Donnerstag den Einsatz, bei dem Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi zu Tode kam. US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris verfolgten den Einsatz demnach live im Weißen Haus mit.

Eigener Helikopter zerstört

Bei einem der Helikopter, die zum Einsatz kamen, habe es ein technisches Problem gegeben. Deshalb sei er im Einsatzgebiet zurückgelassen und anschließend zerstört worden, erklärte ein US-Beamter. Der Einsatz sei seit Monaten vorbereitet worden. Der IS-Anführer soll seine Wohnung nie verlassen und Einsätze nur über Kuriere befehligt haben.

Das Vorgehen des US-Militärs auf seinen Befehl hin habe eine «große terroristische Bedrohung» eliminiert und damit «die Welt zu einem sichereren Ort gemacht», erklärte Biden. «Dank der Tapferkeit unserer Soldaten gibt es diesen Terrorführer nicht mehr», sagte er. Al-Kuraschi habe sich und seine Familie angesichts der vorrückenden Soldaten in «einem finalen Akt von verzweifelter Feigheit» in die Luft gesprengt, um nicht für seine Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden, sagte Biden weiter. Der Einsatz in Syrien sende ein Signal an andere Terroristen auf der Welt, wo auch immer sie sich versteckten: «Wir sind hinter euch her und werden euch finden», sagte Biden.

(L'essentiel/DPA/bre)