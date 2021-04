Joe Bidens CO₂-​​Ziele gehen weiter als die der EU

Die USA wollen ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren. Diesen Plan werde Präsident Joe Biden am Donnerstag beim von den USA ausgerichteten virtuellen Klimagipfel vorstellen, erklärte ein Regierungsvertreter in Washington. Ziel sei es, auch andere Länder zu einem ehrgeizigeren Vorgehen im Kampf gegen die Erderwärmung zu motivieren. Mit seinem Plan, die Treibhausgas-Emissionen um 50 bis 52 Prozent zwischen 2005 und 2030 zu reduzieren, liegt Biden fast doppelt so hoch wie die EU. Die EU hatte sich am Mittwoch auf ein Ziel von mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 festgelegt. Für die USA ist dies ein bindender Zielwert, aber auf jeden Fall symbolträchtig. Es ist ein Zeichen, dass die USA unter Biden anders als unter seinem Vorgänger Donald Trump den Kampf gegen den Klimawandel wieder als Priorität betrachten.

Um den Zielwert zu erreichen, müssten die USA im Energiesektor und im Transportwesen drastisch umschwenken, deutlich mehr auf erneuerbare Energien setzen und die Emissionen durch Kohle und Öl ebenso deutlich beschränken. Die USA sind nach China der weltweit größte Verursacher von CO₂-Emissionen. «Die Vereinigten Staaten warten nicht, die Kosten einer Verzögerung sind zu hoch und unser Land ist entschlossen, jetzt zu handeln», teilte die Regierung mit. «Der Klimawandel stellt eine existenzielle Bedrohung dar, aber auf diese Bedrohung zu reagieren bietet eine Chance, gut bezahlte Arbeitsplätze zu unterstützen, die arbeitenden Menschen zu stärken, öffentliche Gesundheit zu schützen und Umweltgerechtigkeit voranzubringen.» Konkrete Pläne legte die US-Regierung aber nicht vor.

Merkel, Biden und Putin am virtuellen, runden Tisch

Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris wollten den Online-Gipfel am Donnerstag um 8 Uhr Ortszeit (14 Uhr MESZ) eröffnen. Ihre Teilnahme zugesagt haben unter anderen Chinas Staatschef Xi Jinping, der russische Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch Vertreter von Inselstaaten, die bereits mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen haben, wollten sich zuschalten, genauso wie Papst Franziskus.

Die EU hatte vor dem zweitägigen Gipfel beschlossen, den CO₂-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Das europäische Klimagesetz schreibt zudem das Ziel fest, dass die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral wird.

(L'essentiel/AFP/roa)