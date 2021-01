Donald Trump will «kämpfen wie der Teufel»

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump will weiter «wie der Teufel» um sein Amt kämpfen. «Sie werden das Weiße Haus nicht erobern», sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) bei einer Wahlkampfrede in Georgia über die Stimmen der Wahlleute, die seinem Rivalen Joe Biden den Sieg beschert hatten. Trump erkennt diesen Sieg gut zwei Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit weiterhin nicht an. Die Republikaner im Kongress rief er auf, bei der formalen Bestätigung der Wahlleutestimmen am Mittwoch Einspruch zu erheben.

Trump war eigentlich in Georgia, um den republikanischen Kandidaten bei zwei entscheidenden Stichwahlen für den US-Senat den Rücken zu stärken. Einen großen Teil seiner Rede verbrachte er aber damit, sich über angeblichen Betrug bei der Wahl auszulassen, für den es keinerlei Beweise gibt.

Von seinen Anhängern wurden solche Aussagen am Montagabend mit Jubel quittiert, doch die geplanten Einsprüche von Dutzenden Trump-treuen Abgeordneten und zwölf Senatoren gegen das Wahlergebnis spalten die Republikanische Partei. Zahlreiche wichtige Parteimitglieder verurteilten das als Versuch, das legitime Ergebnis einer Wahl zu kippen. Die Einsprüche werden nichts daran ändern, dass Biden am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt wird, dürften aber die Bestätigung des Wahlergebnisses hinauszögern.

(L'essentiel/AFP)