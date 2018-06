Mit diesem Video will Trump Kim verführen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag in Singapur ließ US-Präsident Donald Trump ein Video abspielen – für die Reporter. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sah den Kurzfilm bereits im Einzelgespräch.

«Sieben Milliarden Menschen leben auf der Erde. Nur eine kleine Zahl wird einen dauerhaften Einfluss haben.» So beginnt Trumps Kurzfilm, mit dem er Kim von einer Öffnung Nordkoreas überzeugen will. Das vierminütige Video wurde mittlerweile vom Weißen Haus im Internet veröffentlicht und erntet international viel Hohn.

Auch die New York Times griff den Kurzfilm auf und erstellte eine Parodie:

«Zwei Männer, zwei Führer, ein Schicksal»

Bilder von Schnellzügen, lachenden Kindern, applaudierenden Mengen und forschenden Wissenschaftlern jagen über den Bildschirm. Im Film wird hastig Filmmaterial aus den USA, Nordkorea und Südkorea zusammengeschnitten. «Destiny Pictures präsentiert eine Geschichte von Möglichkeiten. Eine neue Geschichte, ein Neuanfang, eine von Frieden. Zwei Männer, zwei Führer, ein Schicksal», erzählt die Stimme aus dem Off.

Trump richtet sich an Kim Jong-un. Dieser müsse entscheiden: «Was wird er zeigen: Vision und Führung, oder nichts davon?» Es könne nur zwei Ergebnisse geben: Ein Schritt zurück – das Bild wird schwarz-weiß, Kampfjets fliegen vorbei – oder ein Schritt nach vorne – neue Wolkenkratzer, neue Autos, durchs Wasser galoppierende weiße Pferde erscheinen im Bild. «Sei Teil dieser Welt, wo die Türen der Möglichkeiten bereit zum Öffnen sind.»

Was sagt Kim Jong-un zum Video?

Nach dem Abspielen des Kurzfilms an der Pressekonferenz richtet sich Trump an die anwesenden Journalisten. Einige glaubten zuerst, gerade einen nordkoreanischen Propagandafilm gesehen zu haben. Doch das Video wurde vom Weißen Haus in Auftrag gegeben. Zielgruppe sei Kim Jong-un persönlich gewesen, damit dieser den Deal mit Trump abschließt.

«Ich denke, er hat es geliebt», sagt Trump über Kim Jong-un. Und er erklärt weiter: «Es war ein Elevator Pitch.» Also eine kurze Zusammenfassung einer Idee, mit der man das Gegenüber davon überzeugen will. Er habe den Kurzfilm gezeigt, weil er «wirklich» wolle, dass Kim das Richtige tue.

(L'essentiel/sil)