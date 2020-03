Nordkorea feuert drei Projektile ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs drei Projektile in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. Die Geschosse seien zunächst nicht identifiziert worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Montagmorgen unter Berufung auf den Generalstab.

Sie seien aus Gebieten nahe der im Osten des Landes gelegenen Stadt Sondok aus in nordöstliche Richtung abgefeuert worden, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte weiter mit. Einzelheiten zum Typ, zur Reichweite und Höhe gab es jedoch keine.

Internationale Sanktionen

Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hatte Anfang März nach dreimonatiger Pause ihre Raketentests wieder aufgenommen. So wurden am vergangenen Montag nach Einschätzung von Südkoreas Generalstab ballistische Raketen von kurzer Reichweite in Richtung offenes Meer abgefeuert. Uno-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch atomare Sprengköpfe tragen können. Es war der erste Raketentest des wegen seines Atomwaffenprogramms isolierten Landes seit Ende November.

Pjöngjang treibt seit Jahren die Entwicklung von Raketen voran, die mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden könnten. Es ist deswegen harten internationalen Sanktionen unterworfen. Angesichts der stockenden Nuklearverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA herrscht derzeit zwischen Pjöngjang und Seoul wieder Funkstille.

(L'essentiel/chk/sda)