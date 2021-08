Afghanische Widerstandskräfte haben drei Bezirke in der Provinz Baghlan, nördlich von Kabul, zurückerobert, wie Zeugen, Zeuginnen und der afghanische Verteidigungsminister am Freitag mitteilten. Konkret seien die Bezirke Pul-e-Hisar, Deh-e Saleh und Banoo zurückerobert worden, die die Region Andarab im Süden der Provinz Baghlan bilden.

Auch Frauen kämpften mit

Auch der Polizeikommandant der Provinz Baghlan bestätigte die Rückeroberung von drei Bezirken von den Taliban in einer Operation namens «Khodjosh Mardomi», was so viel wie spontan bedeutet.

«Mehr als 50 Taliban-Mitglieder wurden bei der Operation getötet oder verletzt, und wir haben ihre Fahrzeuge und Panzer erbeutet», sagte der Kommandant gegenüber «The National» per Telefon. Zudem seien viele afghanische Regierungstruppen beteiligt gewesen. Zudem hätten sich den Kämpfen gegen die Taliban am Freitag auch Frauen beteiligt. Der Kommandant der Gruppe «Kräfte des Widerstands» beschreibt den Angriff wie folgt: «Wir haben die Operation mit dem Einmarsch in den Bezirk Pul-e-Hisar begonnen und innerhalb weniger Stunden den gesamten Bezirk erobert.»

Nach seinen Angaben fügten die Widerstandskämpfer den Taliban große Verluste zu und nahmen mehr als 30 Mitglieder gefangen. Zwei der getöteten Taliban sollen wichtige Kommandeure gewesen sein. Nach dem ersten Erfolg wollen die Kämpfer ihre Operation fortsetzen, bis sie den Rest der Distrikte befreit haben.

Bildstrecke: Partisanen erobern drei Bezirke bei Kabul zurück

(L'essentiel/Philippe Coradi)