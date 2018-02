«Er ist ein Sextäter, und jeder weiß es»

Die Debatte um sexuelle Belästigungen im Umfeld von Hilfsorganisationen reißt nicht ab: Nach Oxfam, Save the Children, Médecins sans frontière (MSF) und Unicef werden Vorwürfe gegen eine weitere Organisation bekannt.

Weitere Hilfsorganisationen haben inzwischen bekanntgegeben, wie groß das Ausmaß sexueller Belästigung in ihren Reihen ist. Beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz haben seit 2015 21 Mitarbeiter wegen sexuellen Fehlverhaltens gehen müssen. Das gab ICRC-Direktor Yves Daccord am Samstag bekannt.



Am Donnerstag entschuldigte sich die britische Sektion des Kinderhilfswerks Plan International, nachdem sechs Fälle sexuellen Missbrauchs und Ausbeutung von Kindern in den Jahren 2016 und 2017 ans Licht gekommen waren.





Malayah Harper, Ex-Mitarbeiterin von UNAids, einem Programm der Vereinten Nationen zur Bekämpfung von Aids und HIV, hat gegenüber dem «Guardian» geschildert, wie sie über Jahre sexuell belästigt und 2013 von Luiz Loures, dem Vizechef des Programms, sexuell genötigt wurde. Sechs weitere Frauen, die für UNAids tätig waren oder es immer noch sind, haben ähnliche Aussagen gemacht. Sie wollen anonym bleiben.

Vizechef tritt zurück

Am Freitag gab der Brasilianer Loures bekannt, er werde sein Amt abgeben. Nach Ablauf seiner Amtszeit stehe er nicht mehr für den Posten zur Verfügung, er werden die Organisation Ende März verlassen. Ein Sprecher sagte allerdings, dass die Entscheidung nicht mit den gegen Loures erhobenen Vorwürfen in Zusammenhang stehe.

Harper, heute Generalsekretärin der ökumenischen Frauenorganisation Weltbund der Christlichen Vereine Junger Frauen (World YWCA), beklagt bei UNAids eine weit verbreitete Kultur von Mobbing und Sexismus und fordert eine unabhängige Untersuchung. Loures habe sie wiederholt zu Drinks eingeladen und sie «ein sehr unartiges Mädchen» genannt, als sie sich in Südafrika weigerte, nachts in sein Hotelzimmer zu kommen. Nach einer Konferenz habe er zudem versucht, sie in einem Lift zu küssen.

«Als ich mich von ihm weg bewegte, verletzte er meine Lippe. Als wir aus dem Lift ausstiegen, versuchte er, mich in sein Hotelzimmer zu bekommen und riss dabei einen Knopf von meiner Bluse», berichtete Harper, die zehn Jahre für UNAids gearbeitet hat.

«Ich konnte nicht entkommen»

Den anderen Frauen zufolge stellten führende männliche Mitarbeiter ihnen Karrierefortschritte im Austausch für sexuelle Beziehungen in Aussicht und belästigten Frauen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. «Es herrscht eine Altherren-Kultur, sie sehen es fast als ihr Recht an», gab eine der Zeuginnen zu Protokoll.

Ein der Frauen sagte über Loures, er habe sie nach einem Meeting gepackt, an sich gezogen, sie überall angefasst und ihr seine Zunge in den Mund gesteckt. Sie habe ihm zu verstehen gegeben, dass sie das nicht wolle, und schließlich, nach mehreren Annäherungsversuchen, habe er sie gehen lassen. Zwei weitere Frauen machten ähnliche Erfahrungen. «Wenn ich mit ihm sprach, hatte er diese Art, mich gegen die Wand zu drängen und seinen Arm so zu platzieren, dass ich nicht entkommen konnte. Er bestand darauf, dass wir zusammen essen gehen», sagte eine der Zeuginnen. Keine der Frauen meldete die Vorkommnisse.

Täter wurde befördert

Auch Harper machte sich damals keine Hoffnungen: Sie habe Loures' Belästigungen nicht gemeldet, weil sie nicht geglaubt habe, dass etwas dagegen getan werde, sagt sie fünf Jahre später. Bereits zuvor habe sie sich über einen anderen Mitarbeiter wegen Mobbing und Einschüchterung beschwert – und nichts sei geschehen. Im Gegenteil: Der Täter sei sogar befördert worden.

Ihr sei die Ironie ihrer Situation bewusst gewesen: «Ich bin Feministin, ich war in der Organisation verantwortlich für Geschlechterfragen – und ich wurde über Jahre ernsthaft gemobbt und sexuell belästigt», betont Harper. Die größere Ironie sei jedoch, dass dies ausgerechnet bei den Vereinten Nationen passiert sei, einer Organisation, die in Sachen Frauenrechte Maßstäbe setze.

«Ihr Vizechef ist ein Sexualstraftäter»

Zwei Frauen gaben an, sie hätten UNAids-Chef Michel Sidibé auf Loures' Verhalten aufmerksam gemacht. Eine Ex-Angestellte, die die Organisation 2015 verließ, will bei ihrem Entlassungsgespräch gesagt haben: «Ihr Vizechef ist ein Sexualstraftäter, und jeder weiß es. Ich sage Ihnen das, weil Sie wirklich etwas dagegen unternehmen müssen.»

UNAids dagegen betont, es gebe in der Organisation null Toleranz für sexuelle Belästigung und es herrschten klare Vorgaben, wie mit Beschwerden umzugehen sei. Sidibé habe Beschwerden stets ernst genommen.

