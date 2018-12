Donald Trump will Prediger Gülen ausliefern

Laut Medienberichten soll beim G20-Gipfel in Argentinien Donald Trump seinem Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan gesagt haben, dass die USA an der Auslieferung von Fethullah Gülen an die Türkei arbeite. Auch weitere Personen sollen überstellt werden.

Erdogan macht den Prediger für den Putschversuch im Jahr 2016 verantwortlich.

Turkey's foreign minister claimed on Sunday that President Donald Trump is working on extraditing exiled cleric Fethullah Gulen, a longtime enemy of Turkish President Recep Tayyip Erdogan https://t.co/J1vOUJvtsk — NBC News (@NBCNews) 16. Dezember 2018

Das amerikanische Nachrichten-Portal NBC News beruft sich in seinem Bericht auf zwei ranghohe amerikanische Beamte sowie zwei weitere nicht näher genannte Personen. Demnach wolle die US-Regierung mit der Auslieferung des Erdogan-kritischen Predigers Fethullah Gülen die Türkei nach den Unruhen um den Fall Khashoggi besänftigen. Donald Trump hatte sich bei der Schuldzuweisung bei der Ermordung des Journalisten hinter den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und gegen den türkischen Präsidenten Erdogan gestellt.

Augenrollen und Zurückweisung

Gemäß NBC News seien vergangenen Monat bei den amerikanischen Bundespolizeien, zu denen auch das FBI gehört, Anträge eingegangen, Wege zu überprüfen, wie der im amerikanischen Exil lebende Gülen legal in die Türkei ausgeschafft werden könne.

Gülen lebt seit den späten 1990er-Jahren mit einer Green Card, die ihm einen uneingeschränkten Aufenthalt in den Vereinigten Staaten zusichert, im Bundesstaat Pennsylvania. Die zuständigen Beamten hätten die Anfragen aus dem Weißen Haus «augenrollend» zurückgewiesen.

218.000 Verhaftungen

Seit dem Putschversuch vom Juli 2016 gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan greift die türkische Regierung gegen angebliche Mitglieder der Gülen-Bewegung hart durch. Justiz und Medien gelten unterdessen als weitgehend handzahm gegenüber dem Staat.

Nach offiziellen Zahlen von Mitte November wurden seither wegen angeblicher Verbindungen zu den Putschisten rund 218.000 Menschen festgenommen. 16.684 der Betroffenen wurden demnach verurteilt. 14.750 befanden sich weiterhin in Untersuchungshaft. Mehr als 140.000 Menschen wurden aus dem Staatsdienst entlassen. Die international scharf kritisierten Massnahmen treffen auch Akademiker, Menschenrechtler und Journalisten.

