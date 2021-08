Cuomo spricht von «überstürztem Urteil»

Andrew Cuomo hatte am Montag seinen letzten Arbeitstag als Gouverneur von New York. Der 63-Jährige tritt wegen eines offiziellen Untersuchungsberichts zurück, demzufolge er mindestens elf Frauen sexuell belästigt hat. Cuomo hat stets bestritten, die Frauen unangemessen berührt zu haben. Er versuchte teilweise, sein Verhalten mit seinem Alter und seiner italienischen Abstammung zu erklären. Der scheidende Gouverneur gab aber nun bekannt, dass er genug von der Politik habe. In einer Medienmitteilung erklärte Cuomo, dass er «kein Interesse daran» habe, wieder für ein Amt zu kandidieren.

In seiner letzten Ansprache im Amt behauptete Cuomo, dass «intensiver politischer Druck und Medienrummel» zu einem überstürzten Urteil über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der sexuellen Belästigung geführt hätten.

Die «Wahrheit» werde zu einem anderen Zeitpunkt ans Licht kommen

In dem 165-seitigen Bericht war die Arbeitsatmosphäre unter Cuomo als für Frauen «feindlich» und als «Klima der Angst» beschrieben worden. Die Klägerinnen waren in den meisten Fällen aktuelle oder ehemalige Staatsangestellte. Der Ex-Gouverneur stellte in seiner letzten Rede «die Fairness des Generalstaatsanwalts» in Frage.

Cuomo verglich zum Schluss den Bericht mit einem «Sprengkörper, der einen politischen und medialen Ansturm» auslöste. In seiner Rede sagte er, dass es «einen anderen Zeitpunkt geben wird, um über die Wahrheit und Ethik der Situation zu sprechen, die mich betrifft.»

Am Dienstag wird Andrew Cuomos designierte Nachfolgerin Kathy Hochul vereidigt. Bereits bei ihrer Ernennung hatte die 62-jährige Demokratin versprochen, dass sich unter ihrer Leitung die Arbeitsatmosphäre ändern werde. «Am Ende meiner Amtszeit, wann immer das sein wird, wird niemand meine Regierung als toxische Arbeitsatmosphäre beschreiben», sagte sie. Auch Transparenz versprach sie. Hochul war seit 2015 Stellvertreterin von Cuomo.

(L'essentiel/Karin Leuthold)