«Ich habe ihm dreimal in den Kopf geschossen. Oh, das Ganze hat weniger als eine Sekunde gedauert. Er war sofort tot.» Robert J. O'Neill gilt als der Soldat, der Osama Bin Laden vor zehn Jahren getötet hatte.

« Wenn es zu einem Feuergefecht kommt, gewinnen wir »

Am 2. Mai 2011 suchte eine Einheit der Navy Seals anhand Informationen der CIA im pakistanischen Abbotabad nach dem Al-Qaida-Führer und Organisator der Terroranschläge vom 11. September 2001. In einem Interview mit der Zeitung Bild schildert O’Neill den Vorgang nach seinen eigenen Ansichten wie folgt: «Unsere CIA-Analysten hatten uns gesagt, dass wir in dem Haus auf diese und jene Person treffen werden. Und da sind wir. Immer wieder wird geschossen. Und es stellt sich heraus: Wir können das deutlich besser. Es ist einfach so: Wenn es zu einem Feuergefecht kommt, gewinnen wir. So einfach ist das.»

Vor Mission Abschiedsbrief geschrieben

Noch im Treppenhaus trifft der damals 35-jährige Soldat auf Osamas Sohn Khalid, der im Feuergefecht stirbt. Und als er Osama begegnet, gehen ihm noch Gedanken durch den Kopf: «Er ist älter als ich dachte. Er ist deutlich schmaler. Und größer als ich dachte. Aber das ist er.» Er habe sich nicht ergeben wollen, O’Neill hält ihn für einen möglichen Selbstmordattentäter und drückt dreimal ab.

Eigentlich war sich Robert J. O'Neill sicher, dass er von dieser Mission nicht mehr zurückkehren würde. «Ich habe an meine Eltern, meine Frau und meine Kinder einen Abschiedsbrief geschrieben. Einen Brief an jeden.»

Als Held verstehen will er sich nicht. «Nein! Die Helden sind die Menschen, die ihn gefunden haben. Die Piloten. Die Rettungskräfte, die jetzt gerade in der Covid-Pandemie helfen. Helden sind Menschen, die rausgehen und anderen helfen. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein Typ, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand», zitiert ihn Bild.

(L'essentiel/Philippe Coradi)