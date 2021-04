Geleaktes Tape offenbart Irans Politik

Wenn in der Politik belastende Aufnahmen geleakt werden, kann der Wahlkampf nicht weit sein, sogar im Iran, wo im Juni die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Kürzlich ist Außenminister Mohammad Javad Zarif in Bedrängnis gekommen.

Dieser tut in mehrstündigen, geheimen Tonaufnahmen das Undenkliche. Er kritisiert den getöteten iranischen Volkshelden General Kassem Soleimani und die Revolutionsgarden, wirft Russland Sabotage vor und lässt einen Blick auf die wahren Machtverhältnisse in der Islamischen Republik zu.

Die Tapes waren vor rund zwei Monaten aufgezeichnet worden. Man hört Zarif mehrfach sagen, dass er davon ausgehe, dass die Aufnahmen geheim respektive erst Jahre später veröffentlicht würden. Tatsächlich war das drei Stunden lange Interview mit Zarif Teil einer ganzen Serie von Gesprächen mit iranischen Ministern, die zu «historischen Zwecken» aufgezeichnet werden sollten.

Bedrohung in der Präsidentschaftswahl

Dass das Material geleakt wurde, weist darauf hin, dass Außenminister Zarif unter den Hardlinern als Bedrohung in der anstehenden Präsidentschaftswahl gesehen wird – obgleich Zarif im Dezember eine Teilnahme abgelehnt hatte. Der Absage des im Land beliebten Ministers trauen seine Gegner offenbar nicht. Es sind jetzt auch diese Kreise, die Zeter und Mordio schreien: Die ultrakonservative Zeitung Watan-e Emroos veröffentlichte ein Foto Zarifs mit der Überschrift «Verachtenswert».

Es sind solche Aussagen, welche die Ultrakonservativen im Land in Rage bringen:

• Zarif kritisiert den 2020 von den USA getöteten General Suleimani: Dieser habe den Iran nach Syrien geführt – weil der russische Präsident Vladimir Putin iranische Truppen am Boden haben wollte, um die russischen Luftstreitkräfte zu unterstützen.

• Er beklagt sich auch, dass General Suleimani Maschinen der nationale Fluggesellschaft Iran Air für Militärtransporte in Syrien eingesetzt hatte, unter großen Risiken und auf die Gefahr hin, dass die Dementi Irans eben solches nicht zu tun, auffliegen und großen diplomatischen Schaden anrichten würden.

• Mehrfach wiederholt Zarif, dass Irans Revolutionsgarden die Diplomatie und Außenpolitik unterhöhlten, um ihre Interessen in der Region durchzusetzen. «In der islamischen Republik regiert das Militär. Ich habe die Diplomatie zugunsten des Militärs geopfert», so Zarif. Dabei sollte das Militär «im Dienste der Diplomatie» stehen.

• Der russische Außenminister Sergej Lavrov tat laut Zarif 2015 alles, um den Nukleardeal Irans mit dem Westen zu verhindern. Auch die Revolutionsgarden hätten das Abkommen nie gewollt und alles getan, um es zu torpedieren – indem sie etwa zehn US-Seemänner festsetzten oder eine Test-Rakete auf hebräisch mit «Israel soll vernichtet werden» beschrifteten.

• Der iranische Top-Diplomat soll von den Hardlinern in der Regierung immer wieder gezwungen worden sein, Sachverhalte anders darzustellen und Dinge zu sagen, von denen er gewusst habe, dass sie «unehrlich» waren.

• Seinen Job als Außenminister umschreibt Zarif als ein Gemisch zwischen einem Facilitymanager und einem Feuerwehrmann. Gegen außen müsse er das Chaos, das die Revolutionsgarden anrichten, aufräumen und gleichzeitig sein stark sanktioniertes Land aus der Krise führen.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran bestritt die Echtheit der Aufnahmen nicht, bezeichnete die Äußerungen aber als «persönliche Meinungen» aus einem mehrstündigen Interview. Zarif selbst bedauerte in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme am Mittwoch, dass seine internen Äußerungen über das Verhältnis zwischen seinem Ministerium und der Revolutionsgarde nach außen gedrungen seien. In dem Gespräch sei es darum gegangen, der nächsten Regierung «wertvolle Erfahrungen aus den vergangenen acht Jahren» weiterzugeben.

Der iranische Präsident Hassan Ruhani reagierte empört auf die Veröffentlichung der vertraulichen Äußerungen seines Außenministers. Bei einer Kabinettssitzung stellte er eine direkte Verbindung zwischen der Veröffentlichung von Zarifs Äußerungen und den Wiener Atomgesprächen her. «Es wurde veröffentlicht, als Wien gerade auf dem Weg zum Erfolg war, um Konflikte im Land hervorzubringen», sagte Ruhani.

Das Geheimdienstministerium müsse alles dafür tun, um herauszufinden, wie die Aufzeichnung gestohlen wurde, und darüber öffentlich berichten. «Es wird keine Gnade für jene geben, die hier einen Fehler gemacht haben», sagte er. Der als moderat geltende Ruhani tritt wegen der Begrenzung auf zwei Amtszeiten bei der Präsidentenwahl im Juni nicht an. Für Hardliner geht es um die Eroberung des Präsidentenamtes.

