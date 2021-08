USA besorgt über Situation in Afghanistan

Trotz des Vormarsches der militant-islamistischen Taliban halten die USA an ihrem Truppenabzug aus Afghanistan fest. «Wir konzentrieren uns darauf, den Abzug bis Ende des Monats abzuschließen», sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Montag. Man teile allerdings die Besorgnis der internationalen Gemeinschaft über die Sicherheitslage im Land, «die sich eindeutig nicht in die richtige Richtung entwickelt». Sie verschlechterte sich eindeutig.

Der US-Verteidigungsminister sei aber nach wie vor der Überzeugung, dass die afghanischen Streitkräfte die Fähigkeit hätten, sich im Kampf gegen die Taliban zu verteidigen, sagte Kirby. «Sie haben eine Reihe von Vorteilen, die die Taliban nicht haben.» Er betonte: «Es ist ihr Land, das sie verteidigen müssen. Jetzt ist dies ihr Kampf.»

Weiter unterstützen «aus der Ferne»

Man werde Afghanistan aber bis zum Abzug Ende August und darüber hinaus weiter unterstützen. «Wir haben eine gewisse Fähigkeit, dies aus der Ferne zu tun, und die Angriffe, die wir durchgeführt haben, erfolgten alle aus der Ferne. Und wir werden diese Fähigkeiten auch weiterhin nutzen», sagte Kirby über Luftschläge. Die Flieger steigen außerhalb Afghanistans auf. Aber man verfüge derzeit natürlich über weniger Fähigkeiten als noch vor dem Abzug. Luftschläge würden durchgeführt, wenn es am sinnvollsten und machbar sei.

Die USA wollen nach dem aktuellen Zeitplan bis Ende August ihre letzten Truppen aus Afghanistan abziehen. Seit dem Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen Anfang Mai haben die Taliban massive Gebietsgewinne verzeichnet und erobern derzeit eine Provinzhauptstadt nach der nächsten. Die Taliban hatten von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans unter ihrer Kontrolle.

(L'essentiel/DPA )