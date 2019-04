Wer sich nicht impft, dem droht 1000-​​Dollar-​​Strafe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nachdem es in Brooklyn, New York, zu einem Anstieg der Masernfälle gekommen ist, hat Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag zu drastischen Mitteln gegriffen. Für bestimmte Gebiete rief er den Notstand aus. Zudem wurden die Bewohner dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen. Wer sich weigert, kann mit bis zu 1000 Dollar bestraft werden.

Im betroffenen Viertel Williamsburg lebt eine große jüdisch-orthodoxe Gemeinde. Aus religiösen Gründen steht man Impfungen kritisch gegenüber. Nicht geimpfte Kinder dürfen für die Dauer des Notstands nicht zur Schule oder in den Hort.

Seit Oktober 2018 wurden in New York 285 Fälle von Masern registriert. Ein Jahr davor waren es insgesamt lediglich deren zwei gewesen. Die Krankheit ist hochansteckend und kann auch nach Jahren noch zu tödlichen Hirnentzündungen führen.

Unvaccinated children in the zip codes of 11205, 11206, 11211 and 11249 may not return to school or daycare for the duration of this outbreak. If you choose to not vaccinate, you will be fined. We have to protect our kids and our families.— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 10. April 2019

(L'essentiel/uten/afp)