Ukrainer wollen in Luxemburg demonstrieren

Die Ankündigung von Präsident Putin am Montagabend, dass Russland die Unabhängigkeit der pro-russischen Regionen der Ukraine anerkennt, schockierte auch die ukrainische Gemeinschaft in Luxemburg. Laut dem Vorsitzenden der LUkraine asbl, Nicolas Zharov, sind das fast 2000 Personen aus dem gesamten ukrainischen Staatsgebiet. Für Samstag ist eine Demonstration vor der russischen Botschaft in Luxemburg geplant. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Stadt eingereicht.

«Alle möglichen Aktionen waren in Betracht gezogen worden. Der russische Präsident hat seine Truppen, die sich bereits auf ukrainischem Territorium befinden, legitimiert», meint Nicolas Zharov. Die ukrainische Diaspora in Luxemburg «hofft, dass das Großherzogtum mit Sanktionen gegen russische Unternehmen reagiert, die mit denjenigen in Verbindung stehen, die bei der Anerkennung der Unabhängigkeit der Regionen Donezk und Lugansk geholfen haben», so Zharov, der auch mögliche persönliche Sanktionen erwähnt und politische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine fordert. «Die Ukraine ist unser Land, unser Schicksal, unsere Zukunft», betonte der Vorsitzende des Vereins..

Nicolas Zharov zufolge versuchen einige Menschen in der Ukraine, ihre Familien zur Flucht zu verhelfen und prüfen die Möglichkeit, sie insbesondere in Luxemburg unterzubringen. «Wenn der Krieg über die betroffenen Regionen hinausgeht, wenn der große Krieg ausbricht, werden wir wahrscheinlich Luxemburg fragen, ob es Flüchtlinge aufnehmen kann». Seiner Meinung nach werden bei einer Ausweitung des Konflikts Mitglieder der ukrainischen Diaspora, die weltweit zehn Millionen Menschen umfasst, wieder in die Ukraine ziehen, um dort zu kämpfen. «Aber wir wollen glauben, dass eine Lösung gefunden werden kann, die Staaten der Europäischen Union sollen Druck ausüben, damit der russische Präsident seine Entscheidung überdenkt».

(nm/L'essentiel)