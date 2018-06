Kanada legalisiert Gras und Trudeau freuts

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kanada hat als erstes führendes Industrieland der Welt den Anbau und Verkauf von Cannabis legalisiert. Der Senat des Landes stimmte am Dienstagabend in letzter Lesung der Legalisierung zu. In der endgültigen Abstimmung waren 52 Senatoren für den Gesetzentwurf, wie der Sender CTV berichtete. Es gab 29 Gegenstimmen.

Premierminister Justin Trudeau, der die Legalisierung bereits im Wahlkampf versprochen hatte, begrüsste den Entscheid. «Es war zu einfach für unsere Kinder, Marihuana zu bekommen – und für Kriminelle, die Profite davon einzusacken. Heute ändern wir das», schrieb Trudeau auf Twitter.

It's been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 20. Juni 2018

30 Gramm sind erlaubt

Trudeau hatte 2013 zugegeben, in seinem Leben fünf bis sechs Mal Haschisch geraucht zu haben – darunter bei einem Abendessen mit Freunden nach seiner Wahl ins Parlament. Trudeau ist seit dem Jahr 2015 Regierungschef.

Bereits am Montag hatte das kanadische Abgeordnetenhaus das Gesetz verabschiedet – bei 205 Ja- und 82 Nein-Stimmen. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss nun noch der Generalgouverneur des Landes zustimmen. Dies gilt als Formsache.

Nach Inkrafttreten des Gesetzes soll es kanadischen Staatsbürgern über 18 Jahren – in manchen Bundesstaaten ist die Altersgrenze 19 Jahre – erlaubt sein, per Bestellung oder in autorisierten Geschäften ein Gramm Haschisch für etwa zehn kanadische Dollar (6,50 Euro) zu kaufen. Der persönliche Besitz ist fortan auf 30 Gramm beschränkt.

400 Millionen Dollar Steuereinnahmen

Die Behörden schätzen den Markt für Cannabis in Kanada auf rund 5,7 Milliarden kanadische Dollar. Der Staat erwartet Steuereinnahmen in Höhe von 400 Millionen kanadischen Dollar.

Gesundheitsministerin Ginette Petitpas Taylor hatte in der vergangenen Woche argumentiert, dass Kanadier schon jetzt zuhause Bier brauen oder Wein anbauen dürften, auch sei es schon heute erlaubt, privat Cannabis für medizinische Zwecke anzubauen. Es sei daher aus Sicht der Regierung im Sinne einer stimmigen Gesetzgebung richtig, auch Cannabisgebrauch zum Zwecke der «Entspannung» zu legalisieren.

Vor fünf Jahren hatte Uruguay den Genuss von Haschisch freigegeben. In den USA ist dies in neun Bundesstaaten erlaubt, darunter Kalifornien. Kanada ist der erste G7-Staat, der dies erlaubt.

(L'essentiel/mlr/sda/afp)