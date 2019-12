Er ist jetzt Trumps wichtigster Mann

7.23 Uhr

«Kein unparteiischer Geschworener»

Mitch McConnell macht keinen Hehl daraus, wie er seine Rolle im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump sieht. «Ich bin kein unparteiischer Geschworener», sagt der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat. Der 77-jährige Politikveteran hat sogar eine «vollständige Koordination» mit dem Weißen Haus versprochen. Im Klartext: Im Impeachment-Prozess im Senat wird sich McConnell voll für den Präsident ins Zeug legen.

Der gewiefte Taktiker spielt in dem Senatsverfahren, das nach der Anklageerhebung durch das Repräsentantenhaus vom Mittwochabend (Ortszeit) ansteht, eine zentrale Rolle. Als Mehrheitsführer hat der Senator aus dem Bundesstaat Kentucky die Verfahrenszügel in der Hand. Er wird damit maßgeblich beeinflussen, wie der im Januar startende Prozess im Oberhaus ablaufen wird, ob es Zeugen gibt und wenn ja, welche, und wie lange das Verfahren dauert.

(Mitch McConell/Bild: Keystone)

McConnell dürfte versuchen, den Prozess gegen Trump möglichst rasch über die Bühne zu bringen. Dem Ansinnen der Demokraten, Schlüsselfiguren der Ukraine-Affäre wie Trumps Stabschef Mick Mulvaney und den früheren Sicherheitsberater John Bolton als Zeugen vorzuladen, hat er bereits eine Absage erteilt.

Dass McConnell willens ist, seine Macht auszuspielen, daran gibt es keine Zweifel. In seinem Amt als Mehrheitsführer hat er seit 2015 unzählige Gesetzesvorlagen der Demokraten blockiert.

Verfahrenstricks

McConnell liebäugelt selbst mit seinem Image eines «Sensenmanns»: Der Republikaner säbelt alles weg, was der politische Gegner vorlegt. Schon als Minderheitsführer im Senat zwischen 2007 und 2015 trieb er die Demokraten mit Verfahrenstricks, mit denen er die parlamentarische Arbeit ausbremste, zur Weißglut.

Mit seinem Vorgehen hat sich McConnell, den Kritiker immer wieder als biederes Geschöpf der Washingtoner Hinterzimmer-Politik verspotten, viele Feinde gemacht.

Kein bedingungsloser Verteidiger

Ein bedingungsloser Verteidiger des Präsidenten ist der Mehrheitsführer gleichwohl nicht. In der Außenpolitik lag McConnell mit Trump wiederholt über Kreuz. Doch Impeachment-Zeiten schweißen zusammen. Den Ausgang des Prozesses hat McConnell schon vorhergesagt: «Die Wahrscheinlichkeit, dass der Präsident des Amtes enthoben wird, liegt bei null.»

Before President Clinton’s impeachment trial, the Senate passed a bipartisan resolution to lay the basic groundwork. It passed 100 to nothing. I think we should repeat that bipartisan process.



Why does Senator Schumer want to invent different rules for President Trump? pic.twitter.com/p0rYx6MkjP — Leader McConnell (@senatemajldr) December 18, 2019

5.22 Uhr

Zeitplan offen

Nach dem Impeachment-Votum des US-Repräsentantenhauses ist unklar, wann genau ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump im Senat beginnen wird. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sagte am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington, die Kammer werde die dort beschlossenen Anklagepunkte nicht unmittelbar an den Senat übermitteln, sondern zunächst abwarten, wie das genaue Prozedere in der anderen Kongresskammer aussehen solle.

Zum weiteren Zeitplan und zu der Frage, wie sie sich ein Verfahren im Senat vorstellt, äußerte sich Pelosi nicht näher. Über den Ablauf des eigentlichen Amtsenthebungsverfahrens im Senat - ob es kurz und knapp gehalten wird oder zum Beispiel neue Zeugen gehört werden – gibt es Streit zwischen Demokraten und Republikanern. Bislang wurde damit gerechnet, dass das Verfahren Anfang Januar im Senat stattfinden würde.

3.41 Uhr

Ergebnis ist amtlich

Mit zwei Hammerschlägen besiegelt Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, den Ausgang der Impeachment-Abstimmung.

In a historic move, the House of Representatives has passed two articles of impeachment against President Trump.



Watch the moment House Speaker Nancy Pelosi gaveled the second article's passage https://t.co/WF64bQ8zqv pic.twitter.com/MCFIBHmugB — CNN Politics (@CNNPolitics) December 19, 2019

3.40 Uhr

Reaktion des Weißen Hauses

Das Weiße Haus hat die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump scharf verurteilt und als «verfassungswidrige Farce» bezeichnet. Die Abstimmung im Repräsentantenhaus sei der «Höhepunkt einer der beschämendsten Episoden in der Geschichte unserer Nation», teilte Trumps Sprecherin Stephanie Grisham am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington mit.

Die Anklagepunkte gegen Trump seien völlig illegitim und entbehrten jeder Grundlage. In dem gesamten «betrügerischen» Verfahren seien dem Präsidenten grundlegende Rechte verwehrt worden. Trump sei sich sicher, dass es im Senat dagegen einen fairen Prozess geben werde, in dem er vollständig entlastet werde. Der Präsident sei für die nächsten Schritte vorbereitet und werde sich weiter unermüdlich um die Belange des Landes kümmern.

Bild: Reuters

2.31 Uhr

Ja zum zweiten Anklagepunkt

US-Präsident Donald Trump muss sich in einem Amtsenthebungsverfahren im Senat auch wegen Behinderung der Ermittlungen des Kongresses verantworten. Das US-Repräsentantenhaus nahm am Mittwochabend (Ortszeit) mit der Mehrheit der Demokraten auch diesen zweiten Anklagepunkt gegen Trump an.

2.25 Uhr

Ja zum ersten Anklagepunkt

Das US-Repräsentantenhaus hat für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump wegen mutmaßlichen Machtmissbrauchs gestimmt. Die Kongress-Kammer nahm am späten Mittwochabend den ersten von zwei Anklagepunkten an.

2.20 Uhr

Trump in Michigan gefeiert

US-Präsident Donald Trump ist kurz vor der Abstimmung im Repräsentantenhaus über ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn auf einer Wahlkampfveranstaltung aufgetreten. Trump wurde von Tausenden Zuschauern in Battle Creek im US-Bundesstaat Michigan gefeiert, als er am Mittwochabend die Arena betrat - rund 800 Kilometer Luftlinie von Washington entfernt.

Er hat den oppositionellen Demokraten angesichts der gegen ihn erhobenen Amtsenthebungsklage vorgeworfen, seinen Wahlsieg von 2016 «annullieren» zu wollen. Die «radikale Linke» im Kongress sei von «Neid, Hass und Wut» auf ihn zerfressen, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt in Battle Creek im Bundesstaat Michigan. «Diese Leute sind verrückt.»

2.18 Uhr

Abstimmung beginnt

Das US-Repräsentantenhaus hat mit der Abstimmung über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump begonnen. Die Abgeordneten stimmen am Mittwochabend nach rund zehnstündiger Debatte zunächst über den ersten Anklagepunkt des Amtsmissbrauchs ab. Später steht das Votum über den zweiten Anklagepunkt der Behinderung des Kongresses an.

1.57 Uhr

Schlussstatement der Republikaner

«Donald Trump wird auch noch Präsident sein, wenn dieses Amtsenthebungsverfahren vorbei ist», sagte Kevin McCarthy, Fraktionsvorsitzender der Republikaner.

House Minority Leader Kevin McCarthy: "Donald J. Trump is president of the United States. He is president today. He'll be president tomorrow. And he will be president when this impeachment is over." https://t.co/hGjla0XsST pic.twitter.com/mQW046BFeC — ABC News (@ABC) December 19, 2019

1.56 Uhr

Schlussstatement der Demokraten

«Ein derart offensichtliches Fehlverhalten eines Präsidenten hätte ich nie erwartet», sagte Steny Hoyer, Fraktionsvorsitzender der Demokraten.

Democratic Rep. Steny Hoyer: "Never in all my years of serving in this great institution...did I ever expect to encounter such an obvious wrongdoing by a president of the (U.S.)"



Hoyer's comments, like others, were interrupted by "boos" from Republicans. https://t.co/zdiliM5XNV pic.twitter.com/Y1MuCCdsfA — ABC News (@ABC) December 19, 2019

1.30 Uhr

Debatte ist beendet

Die erste Abstimmung über den Anklagepunkt des Machtmissbrauchs dürfte in Kürze beginnen – die Debatte ist beendet. Nun geben die beiden Parteien noch ihre Schlussstatements ab.

1.27 Uhr

Trump reist nach Michigan

Während in Washington weiter über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump debattiert wird, hat sich der US-Präsident auf den Weg nach Michigan gemacht. Er wird dort am Abend (Ortszeit) eine Wahlkampfveranstaltung abhalten.

Thank you Michigan, I am on my way. See everybody soon! #KAG pic.twitter.com/GP9SbH67CN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

18. Dezember 2019

19.19 Uhr

Einige Stimmen aus der Debatte

Die US-Abgeordneten haben stundenlang über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump diskutiert. Zentrale Zitate aus der Parlamentsdebatte - und von draussen vor der Tür:

William Lacy Clay, demokratischer Abgeordneter: «Die unangefochtenen Beweise zeigen, dass Donald Trump gegen seinen Amtseid verstoßen hat. Meine Freunde von beiden Parteien können entweder ihn oder die Verfassung verteidigen. Beides zugleich ist nicht möglich.»

Debbie Wasserman Schultz, demokratische Abgeordnete: «Eine meiner Töchter hat mich gefragt, wie ich meine Entscheidung treffen werde. Wenn ihre künftigen Kinder vom Impeachment gegen Trump erfahren, könnten sie ihre Mutter fragen: 'Was hat Oma gemacht?' Ich will, dass meine Tochter ihren Kindern sagt: 'Oma hat das Richtige gemacht'. Niemand steht über dem Gesetz.»

Doug Collins, republikanischer Abgeordneter: «Die Demokraten kommen nicht über die Tatsache hinweg, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten ist, und dass sie keinen Kandidaten haben, der ihn besiegen kann. Das alles ist politisch. Und wie wir schon vorher gesagt haben: Das ist eine Show.»

Tom Cole, republikanischer Abgeordneter: «Das Verfahren, das zum heutigen Tag geführt hat, war eine komplette Farce. Es war ein Verfahren hinter verschlossenen Türen, es war unfair und übereilt. Der Ausgang war vorherbestimmt.»

Debbie Lesko, republikanische Abgeordnete: «Ich denke, das ist der unfairste, am meisten parteipolitisch manipulierte Prozess, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Hier sind die Tatsachen: Es gibt keinen Beweis, keinen einzigen, dass der Präsident ein Vergehen begangen hat, das mit einem Amtsenthebungsverfahren bestraft werden könnte.»

Mark Grace, Anti-Trump-Demonstrant vor dem Kongressgebäude: «Ich denke, der Präsident hat sein Amt missbraucht. Er hat die Menschen belogen. Er hat das Amt des Präsidenten korrumpiert, und er ist eine Bedrohung für die Demokratie.»

16.34 Uhr

Trumps Reaktion

Nach Pelosis Rede feuert Trump auf Twitter zurück. Er bezeichnet ihre Aussagen als «grausame Lügen».

In seinem Tweet schrieb er – durchgehend in Großbuchstaben –, die Debatte sei «ein Angriff auf Amerika».

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

Demokratinnen tragen schwarz

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi sowie mehrere weibliche Abgeordnete der Demokraten sind heute schwarz gekleidet. Es sei heute «ein düsterer Tag», begründete Pelosi die dunkle Kleiderwahl. Sie selber sei «traurig» darüber, dass das Repräsentantenhaus in Washington zusammenkommen müsse, um über Trumps Amtsenthebung abzustimmen.

Note: @SpeakerPelosi is wearing black. One of her colleagues told me several of the female Democrats did that intentionally to signal it is a somber day #impeachment — Dana Bash (@DanaBashCNN) December 18, 2019

Auch sie trägt heute schwarz: US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. (Quelle: AP)

Pelosi startet Debatte

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi beginnt die Debatte um Trumps Amtsenthebungsverfahren mit einer Rede. Das Verhalten des US-Präsidenten Donald Trump lasse den Demokraten keine andere Wahl, als über den Antrag eines Impeachments zu debattieren. Trump sei «eine Bedrohung für unsere nationale Sicherheit», sagte Pelosi.

Der Präsident habe sein Amt missbraucht, um sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, beklagte Pelosi. Er habe die Verfassung gebrochen und sei eine fortdauernde Gefahr für die Demokratie. Außerdem habe er eine «beispiellose Kampagne» gestartet, um die Ermittlungen des Kongresses in dem Fall zu behindern. Er habe sich verhalten, als stehe er über dem Gesetz.

Pelosi sagte mit Blick auf das Kapitol, den Sitz des US-Kongresses, man sei «unter der Kuppel dieses Tempels der Demokratie» zusammengekommen, um diesen ernsten Schritt zu gehen. «Wir sind heute hier, um die Demokratie für unser Volk zu verteidigen.»

Nancy Pelosi lanciert die Debatte mit einer Rede. (Screenshot: CNN)

15.24 Uhr

Republikaner verzögern Debatte

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben die Beratungen und ein anschließendes Votum über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump mit Anträgen verzögert. Zunächst beantragte der Abgeordnete Andy Biggs, die Sitzung direkt abzubrechen und darüber abstimmen zu lassen.

In einer weiteren Resolution ging es um Vorwürfe der Republikaner gegen demokratische Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus, die die Ermittlungen gegen Trump geführt hatten. Die Anträge der Republikaner sind eine Verzögerungstaktik. Wegen der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus haben sie keine Chance.

15.02 Uhr

Worum es geht

Die Abgeordneten debattieren über die zwei gegen Trump erhobenen Anklagepunkte. Am Ende der Sitzung ist eine Abstimmung über die formelle Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens (Impeachment) angesetzt. Trump ist erst der dritte Präsident in der Geschichte der USA, der einem solchen Votum ausgesetzt ist.

Zunächst wollen die Abgeordneten eine Stunde lang über das Prozedere beraten. Dann folgt eine sechsstündige Debatte über die beiden Anklagepunkte in der Ukraine-Affäre, bei denen es um Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses geht. Durch formale Schritte, etwa Anträge der Republikaner, könnte sich die Debatte noch länger hinziehen und damit nach deutscher Zeit bis in die Nacht zu Donnerstag hineinreichen.

Da das Repräsentantenhaus von den Demokraten dominiert wird, gilt eine Mehrheit für die Eröffnung des Verfahrens als sicher. Das eigentliche Verfahren wird aber erst in der zweiten Kammer des Kongresses - dem US-Senat - stattfinden. Der Senat nimmt dann die Rolle eines Gerichts ein. In dieser Kammer haben allerdings Trumps Republikaner die Mehrheit. Für eine Amtsenthebung Trumps wäre dort eine Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen nötig. Dafür müssten sich mindestens 20 Republikaner auf die Seite der Demokraten schlagen, was höchst unwahrscheinlich ist. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sagte dem Sender Fox News: «Es gibt keine Chance, dass der Präsident des Amtes enthoben wird.»

