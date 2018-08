Trump blamiert sich in Malstunde mit Kindern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die US-Flagge besteht aus den Farben Rot, Weiß und Blau. Zu wissen, welche Farbe wo hingehört, scheint allerdings keine Selbstverständlichkeit zu sein. Zumindest nicht für den US-Präsidenten.

Beim Besuch eines Kinderkrankenhauses in Columbia im Bundesstaat Ohio, das er am Freitag zusammen mit seiner Frau Melania besuchte, nahm Donald Trump an einer Malstunde mit Kindern teil. Der US-Präsident entschied sich für das Sujet der Landesflagge und griff zu den bunten Stiften.

«Entweder dumm oder unpatriotisch»

Dabei unterlief ihm ein peinlicher Fehler: Anstatt den vierten Querstreifen weiß zu lassen, malte Trump ihn kurzerhand blau aus. Es dauerte nicht lange, bis der US-Präsident in den sozialen Medien mit Spott überhäuft wurde.

«Trump ist entweder dumm, oder er ist wirklich, wirklich unpatriotisch», kommentierte jemand auf Twitter. «Trumps blauer Streifen auf der US-Flagge könnte die erhellendste Freud'sche Fehlleistung überhaupt sein», schrieb ein anderer und verwies auf die Ähnlichkeit von Trumps Version mit der russischen Flagge.

Trump coloring a blue stripe on the American flag could be the most revealing Freudian slip of all time. pic.twitter.com/ItXftDSBlY— Matt Rogers (@Politidope) August 25, 2018

Einige machen auf einen kleinen Jungen aufmerksam, der ebenfalls am Tisch sitzt, vor sich eine korrekt ausgemalte US-Flagge. Der US-Präsident schielt zu ihm herüber, als wollte er dessen Version kopieren.

Lol trump couldn't even color the flag right (and yes there is a video of him coloring this picture, so y'all can't say it was a kid next to him) pic.twitter.com/AIFnONZPOB— Vaughn Myovich (@MyovichOFFICIAL) August 26, 2018

