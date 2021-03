Frauen marschieren für Gleichberechtigung

Zum Weltfrauentag versammelten sich Tausende Frauen um an einer Kundgebung teilzunehmen. Die als «Aurat-Marsch» bekannten Veranstaltungen seien in den Metropolen wegen der Corona-Pandemie deutlich kleiner ausgefallen als noch vergangenes Jahr, teilten Behörden am Montag mit.

Aktivistinnen hatten dieses Jahr in dem Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern auf Missstände für Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen und erneut auf häusliche Gewalt aufmerksam gemacht. Nach Angaben der UN gehört Pakistan in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter nach wie vor zu den Schlusslichtern der Welt.

Pakistans Premierminister Imran Khan ließ am Frauentag mitteilen: «Wir verpflichten uns, ein sicheres und förderliches Umfeld für Frauen zu gewährleisten, damit sie ihre rechtmäßige Rolle in der Entwicklung unserer Nation spielen können.»

Seit 2018 gibt es jährlich Demonstrationen

Religiöse Hardlinern und Konservative kritisieren die Veranstaltungen regelmäßig. Sie werfen den Teilnehmerinnen etwa vor, «unislamisch» oder vom Ausland finanziert zu sein. 2020 waren Aktivistinnen am Rande einer Veranstaltung in der Hauptstadt Islamabad von frauenfeindlichen Extremisten angegriffen worden. Dieses Jahr gab es bei den Demonstrationen Behördenangaben zufolge keine Zwischenfälle, auch wegen strenger Sicherheitsvorkehrungen.

Gegründet wurde der so genannte Aurat-Marsch in dem südasiatischen Land im Jahr 2018. Damals zogen Frauen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten durch Pakistans Hafenmetropole Karachi und forderten Gleichberechtigung. Seitdem gibt es jährliche Demonstrationen in den Großstädten.

(L'essentiel/DPA)