Demonstrationen gegen Maduro geplant

Im Machtkampf zwischen dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó will die Opposition den Druck auf der Straße erhöhen. Für Samstag riefen die Regierungsgegner zu Massenprotesten in ganz Venezuela und im Ausland auf. Die Opposition will Maduro zum Rücktritt drängen, eine Übergangsregierung ins Amt heben und freie und faire Neuwahlen ausrufen.

Guaidó ist der Präsident des von der Opposition kontrollierten, aber entmachteten Parlaments. Er hatte sich am 23. Januar als Übergangsstaatschef vereidigen lassen und Maduro damit offen herausgefordert. Guaidó argumentiert, dass Maduros Wiederwahl im vergangenen Jahr keinen demokratischen Standards genügt habe.

International erhält Guaidó bereits viel Unterstützung, zum Beispiel von den USA. Nach dem Ablauf eines Ultimatums könnten am Wochenende auch Deutschland und eine Reihe weiterer europäischer Länder den Interimspräsidenten anerkennen. In Venezuela kann Maduro kann noch auf Rückendeckung durch die mächtigen Militärs zählen. Allerdings versucht Guaidó seit Tagen, die Streitkräfte auf seine Seite zu ziehen. Unter anderem versprach er den Soldaten Straffreiheit, wenn sie ihn unterstützten.

(L'essentiel/dpa)