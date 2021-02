Urteil ist «herber Schlag gegen Rechtsstaatlichkeit»

Das Urteil gegen den russischen Kremlgegner Alexei Nawalny wird weltweit scharf kritisiert: Der 44-Jährige wurde am Dienstag in Moskau zu mehr als zwei Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Er habe gegen die Auflagen einer vorangegangenen Bewährungsstrafe verstoßen, befand das Simonowski-Bezirksgericht.

Als eines der ersten Länder verlangte Großbritannien die sofortige Freilassung des Oppositionsführers: «Die heutige perverse Entscheidung, die sich eher gegen das Opfer einer Vergiftung als gegen die Verantwortlichen richtet, zeigt, dass Russland die grundlegendsten Verpflichtungen, die von einem verantwortlichen Mitglied der internationalen Gemeinschaft erwartet werden, nicht erfüllt», sagte Außenminister Dominic Raab.

Die Schweiz bezeichnete das Urteil als besorgniserregend. Via Twitter forderte das Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA die sofortige Freilassung Nawalnys. Er müsse «umgehend und bedingungslos» freikommen, forderte ebenfalls der US-Außenminister Antony Blinken.

Die EU wird die Verurteilung des russischen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny, nach einer Mitteilung von Ratspräsident Charles Michel, nicht akzeptieren. Die Justiz dürfe nicht politisiert werden, twitterte der Belgier am Dienstagabend. Demonstranten hätten das Recht, friedlich zu demonstrieren und ihre politischen Ansichten zu äußern.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bezeichnete die Verurteilung Nawalnys als Verstoß gegen die internationalen Verpflichtungen Russlands in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die Grundfreiheiten. Die Entscheidung des Moskauer Gerichts widerspreche einem Urteil des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der das Vorgehen gegen Nawalny als willkürlich und unangemessen bewertet habe, schrieb Borrell. Nawalny müsse sofort freigelassen werden.

«Zynismus pur»

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Urteil gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Russland als «fernab jeder Rechtsstaatlichkeit» kritisiert. Nawalny müsse «sofort freigelassen werden», schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert beim Online-Dienst Twitter am Dienstag. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten müsse aufhören.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas kritisierte das Vorgehen der russischen Justiz: «Das Urteil gegen Alexej Nawalny ist ein herber Schlag gegen fest verbriefte Freiheitsrechte & Rechtsstaatlichkeit in Russland», schrieb der Minister auf Twitter. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe das Verfahren bereits 2017 als willkürlich kritisiert. «Alexej Nawalny muss unverzüglich freigelassen werden», forderte Maas weiter.Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer twitterte: «Erst Nawalny vergiften und ihn dann ins Gefängnis stecken, weil er im Koma liegend Bewährungsauflagen nicht erfüllt? Zynismus pur».

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron schrieb am Dienstagabend auf Twitter. «Ein politischer Dissens ist niemals ein Verbrechen. Wir rufen zu seiner unverzüglichen Freilassung auf», so der 43-Jährige.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg kritisierte in einem Tweet Europa, das in diesem Jahr eine umstrittene Gas-Pipeline zu Russland fertigstellen will. «Auf so vielen Ebenen beschämend», schrieb Thunberg. Das Neun-Milliarden-Euro-Projekt wird größtenteils vom russischen Staatskonzern Gazprom finanziert und soll das Potenzial für russische Gaslieferungen nach Deutschland deutlich erhöhen.

Auch in Moskau wollen die Menschen gegen das Urteil demonstrieren. Sie rufen zu einer sofortigen Demonstration auf. «Wir ziehen ins Zentrum von Moskau», schrieben sie im Online-Dienst Twitter und riefen die Menschen auf, sich ihnen anzuschließen.

