Biden führt USA zurück in den UN-​​Menschenrechtsrat

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat die Rückkehr des Landes in den UN-Menschenrechtsrat angekündigt. Der US-Geschäftsträger in Genf, Mark Cassayre, sagte am Montag, die USA würden zunächst als Beobachter mitarbeiten. Außenminister Antony Blinken sagte, die US-Regierung fühle sich einer Politik verpflichtet, die Demokratie, Menschenrechte und Gleichheit in den Mittelpunkt stelle. Dafür müssen multilaterale Instrumente genutzt werden.

Vor fast drei Jahren hatte der damalige Präsident Donald Trump dem Menschenrechtsrat den Rücken gekehrt und dies mit der Zusammensetzung und einem unverhältnismäßigen Fokus des Gremiums auf Israel begründet. Dieses wurde von allen Ländern der Welt mit Abstand am häufigsten vom Menschenrechtsrat mit kritischen Resolutionen bedacht. Zu den Mitgliedsstaaten gehören derzeit unter anderen China, Kuba, Russland und Venezuela – Staaten, denen in der Vergangenheit Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden.

Interesse auch an Wiener Atomabkommen

Bidens Regierung hält Reformen nach Angaben aus Kreisen ebenfalls für nötig. Der beste Weg, Veränderungen zu bewirken, sei jedoch nach Auffassung der Regierung ein Vorgehen nach bestimmten Prinzipien. Der Menschenrechtsrat könne «ein wichtiges Forum» für den Kampf gegen Tyrannei und Ungerechtigkeit weltweit sein, sagte der Informant der Nachrichtenagentur «AP». Die USA gedächten, sicherzustellen, dass dieses Potenzial ausgeschöpft werde.

Stück für Stück dreht der neue US-Präsident Joe Biden folgenreiche Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump zurück: Seit seinem Amtsantritt im Januar ist Biden bereits zum Pariser Klimaschutzabkommen und zur Weltgesundheitsorganisation zurückgekehrt. An einer Rückkehr zum Wiener Atomabkommen und zur Unesco hat er Interesse bekundet.

(L'essentiel/DPA)