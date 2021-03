«QAnon-​​Schamane» Jake Angeli zeigt Reue

In einem Interview mit dem US-Sender «CBS» aus dem Gefängnis äußert sich der Trump-Anhänger erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn. Angeli, der mit bürgerlichem Namen Jacob Chansley heißt, war am 9. Januar festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

«Ich habe sogar einige daran gehindert, Muffins zu stehlen»

Der 33-jährige Mann aus dem US-Bundesstaat Arizona gibt im Interview an, bloß Lieder gesungen zu haben. Dies sei Teil des Schamanismus. Er wollte damit «positive Vibrationen» im US-Parlament verbreiten und «Göttliches» zurück in das Gebäude bringen. Weiter behauptet Angeli, dass er andere vom Stehlen und Vandalismus abgehalten habe. «Ich habe sogar einige daran gehindert, Muffins zu stehlen. Ich liebe mein Land.»

Dass er zusammen mit anderen am 6. Januar in das Kapitol eingebrochen sei, bereue er zwar, doch er und seine Mitstreiter hätten die Sicherheitsbeamten fälschlicherweise so verstanden, dass sie die Protestierenden ins Parlament «hineingewunken» hätten. Wie viele, die am 6. Januar das Kapitol stürmten, ist auch Angeli Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie.

Auf die Frage, ob er den Ex-Präsidenten nach wie vor unterstütze, antwortet Angeli ohne zu zögern mit «Ja». Er habe Präsident Trump von Beginn weg sympathisch gefunden, weil dieser von den Medien und dem Establishment niedergemacht worden sei: Etwas, das er in seinem eigenen Leben auch erlebt habe. Einzig darüber, dass Trump ihn und seine Mitstreiter nicht begnadigt hätten, sei er enttäuscht.

Bereits vor einigen Wochen hatte Angeli aus dem Gefängnis für Aufsehen gesorgt, als er in einen Hungerstreik trat, weil das Gefängnis ihm kein Bio-Essen zur Verfügung stellte. In den neuen Aufnahmen sieht der QAnon-Schamane nun auch deutlich dünner aus.

