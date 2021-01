Republikanerin fordert Impeachment von Joe Biden

Kaum ist Joe Biden im Amt, wird er schon wieder abgesetzt? Zumindest die Republikanerin Marjorie Taylor Greene würde das sofort unterschreiben. Die 46-jährige Abgeordnete des Repräsentantenhauses teilte über Twitter mit, die nötigen Anträge eingereicht zu haben, um ein Impeachment Bidens zu fordern:

«Ich habe soeben die nötigen Anträge ausgefüllt. Mal sehen, wie das weitergeht», so Greene auf Twitter. Die 46-Jährige war erst auf Anfang Januar als Mitglied des Repräsentantenhauses vereidigt worden.

Konkret wirft Greene Biden Korruption und Machtmissbrauch vor. Sie behauptet, Joe Biden habe seinem Sohn Hunter erlaubt, «Geld von Amerikas größten Feinden Russland und China abzuzweigen». Das berichtet das US-amerikanische Online-Medium «WFLA». Gegen Hunter Biden wird zurzeit ermittelt wegen vermuteter finanzieller Unregelmäßigkeiten – auch in Geschäftstätigkeiten mit chinesischen Unternehmen.

«Ahnungsloser Opa»

Joe Biden bestreitet, in die Geschäftstätigkeiten seines Sohnes involviert zu sein. «Ich werde meinen Sohn und auch den Rest der Familie nie in Geschäftsangelenheiten involvieren, die in Konflikt mit meiner Präsidentschaft oder meiner Regierung stehen», versicherte Biden. Greene nannte Joe Biden auf Twitter daraufhin einen «ahnungslosen Opa».

Marjorie Taylor Greene fiel auf Social Media wiederholt auf. Sie gilt als glühende Anhängerin Trumps. Nachdem sie Trumps Vorwürfe des Wahlbetrugs bekräftigte, sperrte Twitter für eine Zeitlang ihren Account.

Wegen Rassismus zurückgepfiffen

Darüber hinaus wird Greene eine Nähe zu den Verschwörungs-Theoretikern von QAnon nachgesagt. Im vergangenen Jahr massregelten führende republikanische Abgeordnete Greene, weil sie sich in mehreren Tweets rassistisch über Muslime, Schwarze und Juden geäußert hatte.

Greene vertritt den Bundesstaat Georgia im Repräsentantenhaus der USA. Das von ihr in die Wege geleitete Impeachment gilt Experten zufolge als chancenlos.

(L'essentiel/Reto Heimann)