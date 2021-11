Außenminister hält Klima-​​Rede im knietiefen Wasser

Für seine Rede an der Klimakonferenz COP26 in Glasgow watete der Außenminister von Tuvalu durchs Wasser. Er krempelte sich die Hose hoch und stand im knietiefen Wasser hinter einem Rednerpult. Mit dieser Aktion will Simon Kofe auf den steigenden Meeresspiegel und die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf den Staat Tuvalu aufmerksam machen. Die als Video aufgezeichnete Rede soll am Dienstag an der Konferenz in Glasgow gezeigt werden und dreht bereits weite Kreise in den sozialen Medien.

Politisches Statement

Viele der großen Umweltsünder haben versprochen, ihren CO2-Ausstoß zu minimieren. Einige wollen bis zum Jahr 2050 ihre Netto-Emissionswerte gar auf Null reduzieren. Die Anführer verschiedener pazifischer Inseln verlangen jedoch sofortiges Handeln. Sie verweisen bei ihrer Forderung auf das Fortbestehen ihrer tiefliegenden Länder, wie Tuvalu.





(L'essentiel/Angela Rosser)