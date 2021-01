Postete Conway ein Oben-​​ohne-​​Foto ihrer Tochter?

Hat Kellyanne Conway, Ex-Beraterin von US-Präsident Donald Trump, ein oben-ohne-Bild ihrer 16-jährigen Tochter Claudia auf Twitter gepostet? Das berichten US-Medien. Vor allem bestätigte Conway-Tochter Claudia die Authentizität des mittlerweilen gelöschten Fotos auf TikTok selbst: «Ich nehme an, meine Mutter hat dieses Bild von mir gemacht, um es später einmal gegen mich zu verwenden und dann hat jemand sie gehackt oder so», so die bekennende Trump-Gegnerin. «Niemand besitzt ein solches Foto. Kellyanne, du gehst in den Knast.»

Kellyanne Conway posted her minor daughters nudes. Let's talk about why tf those were on her phone to begin with, or the fact that is distribution of child pornography. The lasting psychological effect this will have on her daughter...go to hell, @KellyannePolls pic.twitter.com/u4xzn3wDxN