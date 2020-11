Senatswahlen in Georgia sind jetzt matchentscheidend

Ein Wermutstropfen bleibt für die Demokraten trotz der gewonnenen US-Präsidentschaftswahlen. Die Partei von «President Elect» Joe Biden hatte viel Hoffnung in die gleichzeitig in einigen Bundesstaaten stattfindenden Senatswahlen gesetzt. Es bestand die Chance, den Republikanern die 53:47-Sitze-Mehrheit abzujagen. Damit hätten die Demokraten nicht nur den Präsidenten gestellt, sondern auch eine Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus – was ihnen ganz neue Möglichkeiten beim Regieren eröffnet hätte.

Patt mit leichtem Vorteil für die Republikaner

Doch der Angriff auf die kleine Kammer scheiterte trotz Bidens Erfolg. Sitz um Sitz bestätigten die Republikaner. In Alabama verloren die Demokraten sogar einen weiteren Senator, dafür gewannen sie in Colorado einen. Ein zweiter folgte wenig später mit dem Ex-Astronauten Mark Kelly in Arizona.

Nach aktuellem Stand steht im Senat zwischen Demokraten (die unabhängigen Bernie Sanders und Angus King eingerechnet) und Republikanern nun 48:48. Offen ist das Rennen noch in North Carolina – Republikaner Thom Tillis führt derzeit mit 1,8 Prozent Vorsprung vor seinem demokratischen Herausforderer Cal Cunningham – und in Alaska, wo der Sieg des Republikaners Dan Sullivan quasi feststeht. Dass die Grand Old Party auf 50 Sitze kommt, ist also wahrscheinlich. Doch zeitgleich passierte im Bundestaat Georgia etwas, womit die wenigsten gerechnet hätten.

Beide Georgia-Senatoren müssen in die Stichwahl

In Georgia brauchen die Kandidatinnen und Kandidaten nämlich ein absolutes Mehr, um gewählt zu werden. Bleiben alle Kandidierenden unter 50 Prozent Wähleranteil, kommt es zu einer sogenannten «Runoff-Election», einer Stichwahl. In Georgia standen letzten Dienstag beide Senatssitze zur Wahl: Einer der Kandidaten, der bisherige Senator David Perdue musste sich der ordentlichen Wiederwahl stellen. Der andere Kandidat außerordentlich, weil Johnny Isakson, ebenfalls Republikaner, Ende 2019 zurücktrat.

Isaksons republikanische Interims-Nachfolgerin Kelly Loeffler verpasste das absolute Mehr klar. In einer außerordentlichen Wahl gibt es keine Vorwahlen, was bedeutet, dass jeder antreten kann, der will. Kandidaten der beiden großen Parteien graben sich also gegenseitig Stimmen ab. So kam Loeffler nur auf 25,9 Prozent der Stimmen, klar weniger als ihr demokratischer Herausforderer Raphael Warnock (30,9 Prozent). Dass die beiden in die Stichwahl müssen, davon war im Vorfeld ausgegangen worden.

Überraschend ist aber, dass auch David Perdue in den zweiten Wahlgang muss. Der republikanische Senator verpasste die magische Grenze von 50 Prozent nur hauchdünn und schaffte es auf 49,8 Prozent der Stimmen. Sein Konkurrent David Ossoff erreichte 47,9 Prozent.

Kamala Harris mit dem Stichentscheid

So kommt es, dass am 5. Januar 2021 in Georgia über die nahe Zukunft der US-Politik entschieden wird. Denn gewinnen die Demokraten beide Stichwahlen, kämen sie, wie die Republikaner, auf 50 Sitze. Und damit würden sie faktisch die Mehrheit kontrollieren, denn bei einem 50:50-Patt im Senat fällt die entscheidende Stimme Vizepräsidentin Kamala Harris zu. Holen die Demokraten die beiden Sitze, hätten sie also die Kontrolle über das Weiße Haus, das Repräsentantenhaus und den Senat gleichzeitig. Das würde ihnen deutlich mehr Möglichkeiten bei der Gesetzgebung verschaffen.

Mit Stacey Abrams für Ossoff und Warnock

Die Republikaner können aus der politischen Geschichte Hoffnung schöpfen, ihre beiden Sitze zu verteidigen. Denn Georgia ist ein sogenannter roter Bundesstaat. In den letzten sechs Präsidentschaftswahlen setzte sich zuverlässig der republikanische Kandidat durch. Aber die Demokraten wittern Morgenluft. Bereits 2018 unterlag Stacey Abrams gegen Brian Kemp im Kampf um den Gouverneursposten nur mit 1,4 Prozent.

Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 setzte sich Joe Biden dann – auch dank der Unterstützung von Abrams – äußerst knapp mit 49,5 zu 49,3 Stimmen gegen Donald Trump durch. Darum haben beide Parteien bereits zum Kampf um die beiden Senatssitze geblasen und dürften viel Geld und Energie in den Wahlkampf investieren.

Einen Vorgeschmack gibt es dazu bereits: Wie der Guardian berichtet, gelang es Abrams, innerhalb nur zweier Tage 3,6 Millionen Dollar für die Kampagnen von Ossoff und Warnock zu sammeln. Eine Überraschung scheint auch bei der Senats-Stichwahl möglich.

(L'essentiel/Lucas Orellano)