Hat Russland in Duma Beweise manipuliert?

Vor zehn Tagen kam es zum mutmaßlichen Giftgasangriff im syrischen Duma. Es gab über 40 Tote und 500 Verletzte. Neun Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) wollten eigentlich bereits letzten Sonntag mit ihren Untersuchungen in Duma beginnen. Dazu kam es nicht, sie trafen sich lediglich mit Behördenvertretern in ihrem Hotel in Damaskus.

Erst morgen, am Mittwoch, könnten die Untersuchungen der OPCW-Experten in Duma beginnen. Doch wieso erst dann, fast zwei Wochen nach dem Verbrechen? OPCW-Chef Ahmet Üzümcü sagte, Moskau und Damaskus hätten «Sicherheitsprobleme» angeführt, die dem Besuch in Duma noch im Wege stünden. Die Experten müssten aber «so schnell wie möglich» dorthin gelangen, da Beweise für den Einsatz chemischer Waffen extrem flüchtig seien.

USA, Frankreich: Russland manipulierte Beweise

Am Abend wurde dann in der russischen Botschaft in Den Haag der Mittwoch als Zieltag genannt. Bis dahin sollten die Straßen nach Duma von Minen geräumt sein. Die zeitliche Verzögerung aber löst Skepsis aus. So vermutet der US-Vertreter bei der OPCW, dass Russland in Duma Beweise manipuliert hat.

«Wir gehen davon aus, dass die Russen vermutlich den Angriffsort besucht haben», sagte Ken Ward bei der Dringlichkeitssitzung in Den Haag. Die USA seien «besorgt, dass sie dort Dinge getan hätten, um die Ermittlungen der OPCW zu behindern».

Auch Frankreich rechnet damit, dass in Duma Beweise vernichtet wurden. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass Beweise und wesentliche Elemente verschwinden werden», erklärte das Außenministerium am Dienstag in Paris. Der Ort sei «vollkommen unter Kontrolle der russischen und syrischen Armee», und bisher hätten die OPCW-Experten keinerlei Zugang erhalten.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte in einem Interview mit der BBC, er könne «garantieren», dass Russland den Ort des Geschehens nicht manipuliert habe.

Fotos von einem Filmset als «Beweise»

Der Westen macht die syrische Staatsführung für den mutmaßlichen Giftgasangriff vom 7. April in der Stadt Duma in der einstigen Rebellenenklave Ost-Ghuta verantwortlich. Das Assad-Regime bestreitet dies, wie immer, kategorisch.

Assads Schutzmacht Russland wirft stattdessen Großbritannien und den syrischen Weißhelmen vor, den Angriff inszeniert zu haben. Die Anschuldigungen stoßen teilweise auch im Westen auf Gehör.

«Wenn es überhaupt einen solchen Angriff gegeben hat, dann wurde er von der Gruppe der sogenannten Weißhelme inszeniert, die eine Vielzahl von ähnlichen Fällen bereits über die Bühne gebracht haben», sagte etwa Günter Meyer, Professor am Geographischen Institut der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient für gegenwartsbezogene Forschung und Dokumentation (DAVO) in einem Radiointerview.

In das gleiche Horn stoßen russische Medien. Sie veröffentlichten Bilder, die angeblich zeigten, wie die Weißhelme einen Chemiewaffenangriff inszenieren. Allerdings stammten diese Fotos vom Set eines syrischen Propagandafilmes. Das hatte das investigative Recherchenetzwerk Bellingcat aufgedeckt.

Die Frage nach dem Motiv

Mittlerweile gibt es auch Spekulationen, wonach das Assad-Regime auf eigene Faust und ohne das Wissen seiner Schutzmacht Russland gehandelt haben könnte.

Der «Spiegel» etwa schreibt, der Angriff habe auch eine Warnung von Damaskus an die Adresse des Kremls sein können, weil Russland ohne Beisein der syrischen Führung mit einer Rebellenmiliz verhandelt hatte. Das sei ein Affront gegenüber Assad gewesen, und der Anschlag «könnte also auch eine Botschaft Assads an die Russen gewesen sein, dass man sich solche Alleingänge verbittet».

33 Chemiewaffenangriffe in sieben Jahren

Seit Kriegsbeginn 2011 bis Mitte Januar 2018 hat die UNO-Untersuchungskommission für Syrien 33 Chemiewaffenangriffe eindeutig nachgewiesen.

27 Angriffe, so die unabhängige Kommission, gingen direkt auf das Konto des Assad-Regimes, in den sechs übrigen Fällen ließ sie die Täterschaft offen, da sich diese nicht eindeutig feststellen ließ.

Identisch mit Sarinproben aus Regierungsbeständen

In allen Fällen schlossen Syrien und Russland den Einsatz von Chemiewaffen kategorisch aus. Doch Analysen des anfangs mit russischer Zustimmung eingerichteten «Joint Investigation Mechanism» (JIM) aus UNO und OPCW hatten etwa im Fall des Chemieangriffes auf Chan Scheichun vom April 2017 eindeutige Ergebnisse geliefert.

Nachdem mehrere Labors Boden- und Gewebeproben untersucht und mit Proben syrischen Sarins verglichen hatten, kam man zum Schluss: Die in Chan Scheichun sichergestellten Abbauprodukte des Sarin-Angriffes waren identisch mit den Proben aus den Regierungsbeständen.

(L'essentiel/gux/sda)