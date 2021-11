Steve Bannon stellt sich nach Anklage dem FBI

US-Medien berichten am Montag, dass der ehemalige Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, sich den Strafverfolgungsbehörden gestellt hat. Laut der «New York Times» traf Bannon gegen 9.30 Uhr (Ortszeit) in der Washingtoner Außenstelle des FBI ein. Begleitet wurde er bei diesem Gang von Kameras. In diese sagte Bannon laut dem Nachrichtensender «CNN»: «Wir werden das Biden-Regime zu Fall bringen».

Gegen den 67-jährigen wurde vergangene Woche wegen Missachtung eines bundesbehördlichen Aufrufes Klage erhoben. Ein Untersuchungsausschuss zu den Geschehnissen am 6. Januar, als Demonstrierende das Capitol stürmten, hatte Bannon vorgeladen, dieser leistete dem Aufruf jedoch keine Folge.

+++ Update folgt +++

(L'essentiel/Patrick McEvily)