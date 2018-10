Erdogan fordert Beweise von Saudi-​​Arbabien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat von Saudi-Arabien Beweise für den Verbleib des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi gefordert. Bei einem Besuch in Budapest meldete Erdogan am Montag Zweifel an der offiziellen saudi-arabischen Version der Ereignisse an.

Wenn Saudi-Arabien behaupte, dass der Journalist das Konsulat des Königreichs in Istanbul lebend verlassen habe, «dann müssen die zuständigen Behörden das beweisen», sagte Erdogan. «Wenn er rausgegangen ist, dann müsst Ihr das mit Bildern belegen», fügte der Präsident an Saudi-Arabien gerichtet hinzu.

Er wollte Papiere für seine Hochzeit holen

Der regierungskritische Journalist Khashoggi wird seit einem Besuch in dem Konsulat am vergangenen Dienstag vermisst. Er lebt im selbstgewählten Exil in den USA und der Türkei, was auch mit dem Aufstieg von Kronprinz Mohammed bin Salman zu tun haben dürfte.

In das saudi-arabische Konsulat in Istanbul war Khashoggi gegangen, um Papiere für seine Hochzeit mit einer Türkin abzuholen. Warnungen seiner Freunde, der Besuch könnte für den Regierungskritiker riskant sein, habe er abgetan: «Sie (die Saudis) können mir in der Türkei nichts anhaben».

Nach Angaben türkischer Offizieller zeigen Videoaufnahmen, dass Khashoggi das Konsulat betreten, aber nicht mehr verlassen hat. Die saudische Seite erklärte dagegen, Khashoggi sei erst nach dem Besuch in dem Konsulat verschwunden.

Im Konsulat geköpft?

Mittlerweile geht die türkische Polizei davon aus, dass der Journalist in dem Konsulat ermordet wurde. Darauf deuteten erste Ermittlungsergebnisse hin, hieß es am Samstagabend. Saudi-Arabien wies die Vorwürfe zurück.

Ein Freund von Khashoggi sagte der Nachrichtenagentur DPA unter Verweis auf türkische Ermittlerkreise jedoch, Berichte über den Mord träfen zu. «Sie erklärten mir, wir sollten mit den Vorbereitungen für das Begräbnis beginnen», so Turan Kislakci. weiter habe man ihm gesagt, Khashoggi sei auf «barbarische Weise» umgebracht worden, man habe ihn im Konsulat zunächst betäubt und dann geköpft.

Dafür sei ein Mordkommando in die Türkei gereist, meldete die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf türkische Regierungskreise. Dieses Killerteam habe das Land noch am selben Tag wieder verlassen.

«Andere Möglichkeit bleibt eigentlich nicht mehr»

Laut einem Berater des türkischen Präsidenten geht man inzwischen davon aus, dass Khashoggi aus dem Konsulat gebracht wurde und es nicht auf normalem Weg verlassen habe. Ob tot oder lebendig, das wisse er nicht. «Alles ist möglich», sagte er. «Wir glauben inzwischen nicht mehr, dass er noch drin ist.»

Aufnahmen der Straßenkamera zeigten, dass Autos mit verdunkeltem Scheiben herausgefahren seien. Darin könnte Khashoggi gewesen sein. «Eine andere Möglichkeit bleibt eigentlich nicht mehr.»

Mordvorwurf dementiert

Den Mordvorwurf dementierte ein Vertreter des saudischen Konsulats über die saudische staatliche Nachrichtenagentur SPA. Die saudischen Behörden würden sich vielmehr um ein Aufklären des Falls bemühen. Dazu sei ein Team saudi-arabischer Ermittler seit Samstag in Istanbul und arbeite mit den türkischen Behörden zusammen.

Eine offizielle Erklärung der Ermittler gibt es aber auch fünf Tage nach dem Verschwinden des Journalisten nicht.

