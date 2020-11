Drei Gründe, wieso Donald Trump gefeuert worden ist

Noch will sich US-Präsident Donald Trump seine Niederlage offenbar nicht eingestehen. Doch jeder vierte US-Amerikaner hat für seinen Kontrahenten Joe Biden gestimmt. Wieso Donald Trump vom Volk gefeuert wurde, lässt sich in drei Hauptgründe fassen. Hier sind sie:

Donald Trump hat verloren, weil …

… Joe Biden nicht Trump ist

Vier Jahre US-Präsident Donald Trump hieß für viele Amerikaner weniger Veränderung und Fortschritt, sondern Chaos und Polarisierung. Die politische Spaltung ist tief in die Gesellschaft vorgedrungen und machte selbst vor Familien nicht halt. «Aber die Polarisierung, die Skandale, die Hysterie hat neue Wähler an die Urnen getrieben. Die Wut auf den Präsidenten hat mobilisiert», schreibt Die Zeit. Die nicht enden wollenden Skandale und Aufreger wirkten wenig beruhigend. Stichworte: Russland-Affäre inklusive Impeachment-Verfahren, Schweigegelder für Pornosternchen, Trumps Flirt mit Rassisten, das Misstrauensvotum gegenüber demokratischen Institutionen und Prozessen, sein Egozentrismus in Krisen – um nur einige Punkte zu nennen. USA-Politexperte Thomas Jäger bringt es auf den Punkt: «Die Mehrheit der US-Amerikaner wollte Trump loswerden.»

… Präsident Trump die Corona-Krise wegreden wollte

Ein wichtiges Thema des Wahlkampfs waren die Pandemie und das Management der Trump-Administration damit. Der gesamte Wahlkampf, von den Vorwahlen über die Abstimmung selbst, wurde von dem Thema überschattet. Donald Trump aber wirkte nie wirklich, als ob er einen Plan habe – trotz der über 230.000 Toten im Land. Stattdessen putzte er Wissenschaftler herunter und verkündete allerhand dubiose Behandlungsmaßnahmen. «Sein Corona-Management wirkte auf viele Wähler erratisch, impulsiv und zufällig, so wie sein gesamter Regierungsstil», so Die Zeit. Die Corona-Epidemie und die Sorge um die wirtschaftlichen Folgen dürften einer der Gründe sein, wieso die Wahlbeteiligung auf einem Rekordniveau lag. Bereits zum Ende des Wahlkampfes prognostizierte der ausgewiesene USA-Analyst Stephan Bierling: «Corona wird der Grabstein für Trumps Präsidentschaft sein». Auch sein Kollege Thomas Jäger stimmt dem zu: «Präsident Trump hat unter anderem auch verloren, weil er die Corona-Krise wegreden wollte und das Krisenmanagement eine Katastrophe war.»

… weil die Demokraten dazugelernt haben

Viele fragten sich: Wieso sind die Demokraten mit einem 77-jährigen Kandidaten ins Rennen gestiegen? Antwort: pure Taktik. Man hat seit dem Debakel um Hillary Clinton 2016 dazugelernt. Sie stand für viele US-Amerikaner als Sinnbild von Establishment und Wallstreet, die nicht-städtischen Wähler konnten mit der Frau gar nichts anfangen (und sie nicht mit ihnen). Joe Biden hingegen kennen die USA seit Jahrzehnten. Er ist der bodenständige Mittelklassevertreter, er ist «Amtrak Joe», der jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit pendelt. Im Gegensatz zum amtierenden Präsidenten gab sich Biden staatsmännisch, selbst aus dem Keller heraus, in den ihn die Pandemie verschlagen hatte. Trumps Angriffe und Diffamierungen ließ er an sich abprallen. Mit diesem Kandidaten und seiner Wahl von Kamala Harris als Vize gelang es den Demokraten, die Partei zu mobilisieren. Thomas Jäger fasst es so zusammen: «Biden gewann, weil auch die linken Anhänger der Demokratischen Partei mobilisiert wurden, anders als bei Hillary Clinton, der sie die Unterstützung versagten.»

(L'essentiel/Ann Guenter)