Iran soll bald wieder Uran anreichern

Der Iran will mit der Europäischen Union weder Verhandlungen über sein Raketenprogramm noch seine Nahostpolitik führen. «Dieser Traum der Europäer wird sich nie realisieren», sagte der oberste iranische Führer, Ajatollah Ali Chamenei, am Montag.

Außerdem forderte der iranische Führer von der iranischen Atomorganisation «schon ab morgen» mit den Vorbereitungen für eine Wiederaufnahme der unbegrenzten Urananreicherung zu beginnen. Auf die EU bezogen sagte Chamenei, der Iran könne keinem Land trauen und müsse sich jetzt schon auf ein Scheitern des Atom-Abkommens vorbereiten.

Der Ajatollah hat laut Verfassung in allen strategischen Belangen das letzte Wort. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte Ende Mai gesagt, die Europäer seien untereinander über Maßnahmen im Gespräch, um etwa die Aktivitäten des Irans in Syrien und dessen Raketenprogramm zu bekämpfen. Dies soll jedoch auf der Basis des vorhandenen Atomabkommens geschehen.

Firmen ziehen sich zurück

Die USA sind aus der 2015 nach jahrelangen Verhandlungen geschlossenen Vereinbarung zur Verhinderung einer iranischen Atombombe ausgestiegen, weil sie ihnen nicht weit genug geht. Alle anderen Vertragsparteien wollen das Atom-Abkommen dagegen retten.

Ausländische Firmen ziehen aus dem Ausstieg der USA bereits ihre Konsequenzen: Am Montag gab der französische Autobauer Peugeot-Citroën PSA bekannt, sich aus dem Land zurückzuziehen. Der Prozess zur Beendigung zweier Joint Ventures werde wegen der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA eingeleitet, teilte das Unternehmen am Montagabend in Paris mit. Der Autobauer verkaufte im vergangenen Jahr 444.600 Fahrzeuge im Iran.

Die USA drohen allen Unternehmen, die weiter mit Teheran zusammenarbeiten, mit Sanktionen. PSA hatte im vergangenen Jahr dank seiner Rückkehr in den Iran den Absatz gesteigert. Der Iran ist vom Volumen her der größte Auslandsmarkt für den französischen Autobauer.

«Gerechtigkeit für unterdrückte Nationen»

Der Ajatollah rechtfertigte auch die umstrittene Nahostpolitik des Landes. «Unsere Devise lautet: Gerechtigkeit für unterdrückte Nationen wie die Palästinenser», sagte Chamenei. Darauf sei das Land auch stolz. Auch die Unterstützung für Länder wie Syrien und Irak habe nur das Ziel verfolgt, diesen Ländern im Kampf gegen Terrorgruppen zu helfen.

«Aber auch dies wurde erneut von den Feinden des Irans als eine Herausforderung angesehen und als Einmischung des Irans in die inneren Angelegenheiten dieser Länder ausgelegt», sagte Chamenei.

