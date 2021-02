Kanada stuft «Proud Boys» als Terrorgruppe ein

Kanada hat am Mittwoch die rechtsradikale Organisation «Proud Boys» («Stolze Jungs») als «terroristische Gruppierung» eingestuft. Einen entsprechenden Antrag der oppositionellen Neuen Demokratischen Partei (NDP) war Ende Januar ans Parlament gegangen und von den Abgeordneten einstimmig angenommen worden. Kanada ist das erste Land, das die Gruppe als Terrororganisation führt.

Mitglieder der «Proud Boys» hatten sich an dem gewaltsamen Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar beteiligt, um die Bestätigung der Wahl des neuen US-Präsidenten Joe Biden zu stören. In einer offiziellen Erklärung hieß es, die «Proud Boys» und deren Mitglieder hätten Gewaltakte gegen jene geplant und verübt, die sie für Gegner ihrer Ideologie hielten und offen zu solchem Vorgehen ermuntert.

Die kanadische Regierung sprach zudem von einer neofaschistischen Gruppe mit halbautonomen Ortsverbänden in den USA, Kanada und dem Rest der Welt. Deren Mitglieder verträten frauenfeindliche, islamophobe, antisemitische, fremdenfeindliche Ansichten und die Ideologie einer vermeintlichen Überlegenheit der Weißen.

«Proud Boys» sind auch in Kanada aktiv

Die Maßnahme Kanadas bedeutet, dass Vermögenswerte der Gruppe eingefroren werden und ihr drakonischere Strafen für Vergehen im Zusammenhang mit Terrorismus drohen. Eine Mitgliedschaft bei den Proud Boys ziehe zwar nicht zwingend eine Anklage nach sich, erklärte ein Regierungsmitarbeiter, doch könnte ein Strafverfahren wegen terroristischer Verbrechen eingeleitet werden, falls sich ein Proud Boy an Gewaltakten beteilige.

Die «Proud Boys» gelten als besonders gewaltbereit. Im vergangenen Jahr hatte sich die Gruppierung in den USA immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen mit linken Aktivisten geliefert. Ex-US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf Nähe zu den Proud Boys erkennen lassen. «Haltet euch zurück und haltet euch bereit», sagte Trump damals zu der Gruppe, als ihn der Moderator aufforderte, Stellung zu beziehen.

Auch in Kanada hat die Organisation Anhänger. 2017 machten fünf «Proud Boys» in den Reihen der kanadischen Marine Negativ-Schlagzeilen, als sie eine Feier von Indigenen in Halifax störten. In Kanada stehen dutzende internationale Bewegungen auf der Terrorliste, darunter Al-Kaida, die Hisbollah, die Taliban und die Miliz Islamischer Staat (IS).

(L'essentiel/Karin Leuthold)